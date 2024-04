Tempesta d’amore: Josie si schiera contro Leon e salva Paul dalla prigione! E ora? | Anticipazioni italiane

Una scelta difficile attende Josie Klee (Lena Conzendorf) nei prossimi giorni. Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore in onda dopo Pasqua la bella protagonista si troverà infatti a dover decidere se appoggiare il fidanzato oppure il suo (ex) grande amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon denuncia Paul

Da tempo ormai tra Leon Thormann (Carl Bruchhäuser) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) la tensione era alle stelle. Ora, però, la guerra è ufficialmente scoppiata! Dopo aver sfidato il rivale ad una gara di triathlon ed essere rimasto gravemente ferito, Leon ha infatti deciso di denunciare Paul, accusandolo di aver provocato intenzionalmente il suo incidente. Una decisione che avrà conseguenze devastanti…

Benché innocente, Lindbergh finirà infatti nei guai e la sua posizione si aggraverà ulteriormente quando la polizia troverà degli indizi che sembrano avvalorare la tesi di Thormann. E non è finita qui! Leon costringerà infatti Josie a dichiarare alla polizia che lui e Paul avevano avuto una discussione poco prima dell’incidente. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie salva Paul

A quel punto per Paul non sembrerà più esserci scampo, tanto che una condanna per lesioni personali parrà inevitabile. Leon, però, ha fatto i conti senza Josie! Furiosa per essere stata manipolata dal fidanzato, la ragazza affronterà infatti quest’ultimo comunicandogli tutta la sua delusione per il suo comportamento. E, subito dopo, andrà da Paul per garantirgli il suo pieno supporto…

Il risultato? Quando Thormann vedrà la sua amata abbracciare Lindbergh e confortarlo, si renderà conto di aver commesso un grave errore: invece che liberarsi del rivale, lo ha fatto avvicinare alla Klee! E così Leon prenderà una decisione sofferta: ritirerà la propria denuncia contro Paul e farà chiudere le indagini contro di lui. Basterà questo gesto riparatore a fargli recuperare punti con Josie? Seguici su Instagram.