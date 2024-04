Tempesta d’amore: Leon delude Josie… e Paul la riconquista! | Anticipazioni italiane

Si fa sempre più profonda la crepa nella relazione di Josie Klee (Lena Conzendorf) e Leon Thormann (Carl Bruchhäuser)… e la colpa sarà tutta di quest’ultimo! Accecato dalla rivalità con Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Leon finirà infatti per commettere un grave errore, dando un vantaggio al rivale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon ossessionato dalla rivalità con Paul

Non importa se Josie gli ha assicurato di amarlo e di voler restare insieme a lui: Leon è ormai ossessionato dal pensiero che la sua amata possa lasciarlo per tornare insieme a Paul. Un timore che gli sta facendo perdere il controllo.

Convinto di dover battere il rivale in una gara di triathlon per far colpo su Josie, Thormann sta mettendo a repentaglio la propria salute, abusando di antidolorifici (senza prescrizione medica) pur di sopportare degli allenamenti sempre più estenuanti.

Questa spirale autodistruttiva non si arresterà neanche quando Josie implorerà il fidanzato di interrompere l’assunzione dei farmaci. Pur avendo promesso di gettare le pillole, infatti, Leon continuerà ad usarle di nascosto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leon delude Josie

Sarà in queste circostanze che Shirin (Merve Çakır) sarà protagonista di un drammatico incidente che la lascerà completamente cieca! Inutile dire che – non appena Josie scoprirà l’accaduto – deciderà di correre al capezzale della sua migliore amica e chiederà al fidanzato di accompagnarla. Peccato solo che lui abbia altre priorità.

Ormai ossessionato dall’idea di dover battere Paul a triathlon, Leon rifiuterà infatti di interrompere gli allenamenti per portare la sua amata in ospedale. Un comportamento che sconvolgerà (comprensibilmente) la Klee.

Delusa e arrabbiata, Josie si incamminerà dunque da sola verso la clinica dove Shirin è ricoverata, imbattendosi casualmente in Paul, anche lui nel bel mezzo di un allenamento. Ebbene, quando Lindbergh scoprirà quanto accaduto a Shirin, non esiterà un istante e interromperà la sua sessione di training per dare un passaggio a Josie fino in ospedale. E, inutile dirlo, guadagnerà punti preziosi con la sua amata…

La relazione tra Leon e Josie è dunque giunta ai titoli di coda? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Tempesta d’amore! Seguici su Instagram.