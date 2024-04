Tempesta d’amore: Michael scopre la lettera d’amore di Carolin a Vanessa! | Anticipazioni italiane

Una dolorosa scoperta sta per sconvolgere ancora una volta la vita di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il medico scoprirà infatti finalmente il vero motivo dietro la decisione di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) di cancellare il loro matrimonio. E a quel punto tutto cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin annulla le nozze con Michael

Dopo anni felici insieme a Rosalie (Natalie Alison), Michael ha rischiato tutto, lasciando la sua fidanzata storica per buttarsi in una relazione con Carolin, suo amore di gioventù. Convinto di aver trovato la donna della sua vita, il medico ha addirittura fatto alla sua amata una proposta di matrimonio. Proprio quando nulla sembrava poter impedire il loro happy end, però, tutto è cambiato…

Come sappiamo, la donna si è infatti innamorata di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e, nonostante i suoi sforzi per reprimere i propri sentimenti, alla fine ha deciso di annullare le ormai imminenti nozze con Michael. Ciononostante, Carolin ha ribadito a quest’ultimo di amarlo e voler restare insieme a lui… ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin scrive una lettera d’amore a Vanessa

Già a pezzi per l’annullamento del loro matrimonio, Michael non potrà fare a meno di notare le crescenti stranezze nel comportamento della fidanzata, finendo per insospettirsi. Deciso a chiarire i propri dubbi, il medico avvicinerà dunque Carolin, sorprendendola mentre scrive una lettera segreta.

Ormai tormentato dall’idea che la compagna ami un altro, Niederbühl pretenderà che lei gli mostri quanto scritto, ricevendo però un netto rifiuto. Rifiuto che non farà altro che confermare i sospetti del medico…

Ed effettivamente Michael ci ha visto giusto: il misterioso carteggio è infatti davvero una lettera d’amore scritta da Carolin a Vanessa nella speranza di rimettere in ordine i propri sentimenti. Temendo conseguenze irreparabili, la Lamprecht si rifiuterà di mostrare al fidanzato le parole da lei scritte alla propria amata. Ciononostante, alla donna sarà presto chiaro di non poter più mentire al medico. Il momento della verità sarà dunque finalmente arrivato? Seguici su Instagram.