Tempesta d’amore: Paul salva la vita a Leon! | Anticipazioni italiane

Rischierà di finire in tragedia la rivalità tra Leon Thormann (Carl Bruchhäuser) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due contendenti per il cuore di Josie Klee (Lena Conzendorf) si sfideranno infatti in una gara sportiva che terminerà in modo drammatico… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon abusa di farmaci per battere Paul

Il timore di perdere Josie sta facendo decisamente perdere il controllo a Leon. Ossessionato dal pensiero che la fidanzata possa lasciarlo a favore di Paul, Thormann sta commettendo un errore dietro l’altro pur di colpire il rivale, arrivando a mettere a repentaglio la propria salute.

Dopo aver tentato di rovinare Lindbergh denunciandolo per procurato incidente, il ragazzo ha cambiato strategia, decidendo di sfidare il suo contendente in una gara di triathlon. Peccato solo che stia abusando di antidolorifici pur di sostenere gli estenuanti allenamenti necessari per la competizione. E nessuno – nemmeno Josie – sembrano essere in grado di riportarlo alla ragione.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leon rischia di morire

All’insaputa della fidanzata, Leon continuerà dunque ad assumere i pericolosi farmaci e a sottoporsi a durissime sessioni di corsa, nuoto e ciclismo. E così, quando arriverà finalmente il giorno della gara, il corpo di Thormann sarà già allo stremo…

Il risultato? Durante la competizione Leon avrà un malore e si accascerà al suolo, privo di sensi. La vera sorpresa sarà invece il comportamento di Paul: non appena si accorgerà dell’accaduto, Lindbergh interromperà la propria gara per prendersi cura del rivale, riuscendo a salvargli la vita.

L'accaduto riporterà finalmente Thormann alla ragione? E, soprattutto, cosa cambierà nei rapporti dei due ragazzi con Josie?