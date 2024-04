Tempesta d’amore: Shirin si perde e rischia di morire! | Anticipazioni italiane

Non sembra esserci fine al dramma di Shirin Ceylan (Merve Çakır)! Dopo aver ricevuto una terribile diagnosi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio rischierà infatti anche di perdere la vita in un tragico incidente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin scopre che non guarirà

Sono trascorsi ormai alcuni giorni dal drammatico incidente che ha lasciato la povera Shirin cieca. Benché comprensibilmente sconvolta per l’accaduto, anche grazie all’ottimismo contagioso di Gerry (Johannes Huth) la ragazza poteva ancora sperare in un miglioramento delle sue condizioni. Speranze che stanno purtroppo però per infrangersi…

Tra pochissimo la Ceylan si sottoporrà infatti alla visita di controllo in ospedale, scoprendo che i suoi più grandi timori sono diventati realtà: i suoi occhi non sono guariti e solo un rischiosissimo trapianto di cornea potrebbe ridarle la vista!

Inutile dire che la diagnosi sarà un durissimo colpo per la ragazza, che dovrà affrontare la prospettiva di una vita al buio, nonché del fallimento della sua carriera di estetista e make-up artist. E non sarà nemmeno questo l’aspetto peggiore…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin in pericolo

Le condizioni della sua amata faranno infatti scattare in Gerry un istinto protettivo che lo porteranno a soffocare la fidanzata con attenzioni non richieste, impedendole di fare qualunque cosa da sola… con conseguenze terribili!

Sentendosi in una gabbia dorata, Shirin proverà a dimostrare la propria indipendenza uscendo da sola di casa senza nemmeno portare con sé il cellulare. Un’imprudenza che rischierà di costarle la vita! A causa della propria cecità, la ragazza finirà infatti per perdersi, addentrandosi inavvertitamente in un luogo in cui sono in corso delle demolizioni! E a quel punto tutto sembrerà perduto…

La Ceylan riuscirà a salvarsi oppure per lei sarà la fine? Seguici su Instagram.