Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 10 maggio 2024

Provata dal pensiero dei rischi che la minaccia di Bill (Don Diamont) comporterebbe per Taylor (Krista Allen), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) assicura alla madre che farà di tutto per garantirle un futuro felice. Intanto Sheila (Kimberlin Brown) promette a Bill che non lo abbandonerà mai come le altre donne se la lascerà essere parte della sua vita: i sentimenti che prova per lui sono reali.