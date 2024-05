Tempesta d’amore: Leander salva la vita di Paul! | Anticipazioni italiane

Sarà un ingresso da eroe quello di Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag)! Appena arrivato al Fürstenhof, il futuro protagonista della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore salverà infatti la vita del suo predecessore! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander arriva al Fürstenhof

Dopo una lunghissima attesa, anche sui nostri teleschermi sta finalmente per prendere il via la diciannovesima stagione di Tempesta d’amore. La nuova annata della soap – come sappiamo – sarà incentrata sulla storia d’amore tra Leander Saalfeld e Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff).

Se quest’ultima è ormai un volto noto per i telespettatori italiani di Sturm der Liebe, il personaggio di Leander entrerà invece in scena nei prossimi giorni. Ed il suo sarà un ingresso con il botto!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander è un medico

Come vi abbiamo anticipato, si tratta del figlio di Laura Mahler (Henriette Richter-Röhl) e Alexander Saalfeld (Gregory B. Waldis) – i primissimi protagonisti di Tempesta d’amore – nonché nipotino di Werner (Dirk Galuba) ed Alfons (Sepp Schauer).

Benché nato all’interno di una famiglia di albergatori e ristoratori, Leander ha deciso di prendere una strada molto diversa, tanto da studiare medicina. E molto presto potrà mettere in mostra le proprie abilità…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Leander salva la vita di Paul

Appena arrivato a Bichlheim, il giovane Saalfeld si troverà infatti di fronte ad una situazione estremamente pericolosa: mentre si troverà a tavola insieme a Christoph (Dieter Bach), Paul (Sandro Kirtzel) rischierà di soffocare e la situazione rischierà velocemente di degenerare.

Sarà allora che Leander deciderà di intervenire, salvando la vita a Lindbergh! E proprio questo eroico gesto segnerà idealmente il passaggio di consegne tra l'attuale protagonista di Tempesta d'amore ed il giovane Saalfeld…