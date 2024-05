Endless Love anticipazioni: Kemal fa arrestare Tarik ma…

Un piano diabolico orchestrato dallo spietato Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) sembrerà mettere definitivamente l’uno contro l’altro Kemal (Burak Ozcivit) e Tarik Soydere (Rüzgar Aksoy) nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Una situazione decisamente complicata, che metterà in seria difficoltà il nostro protagonista.

Endless Love, news: Tarik e l’omicidio di Karen

Se avete letto i nostri precedenti post, sapete che Tarik si troverà a uccidere Karen, complice di Emir nell’assassinio di Linda, la prostituta uccisa da Ozan (Barış Alpaykut) cinque anni prima. In pratica, Emir chiederà a Tarik di raggiungere Karen nel posto dove Kemal l’avrà portata al sicuro, chiedendogli di consegnargliela. Così facendo, Tarik verrà però coinvolto in una vera e proprio trappola: seguendo gli ordini di Emir, Karen gli punterà infatti contro una pistola e, spaventato, Soydere finirà per sparargli un colpo in pieno petto, uccidendola per “legittima difesa”, esattamente come Kozcuoğlu sperava.

A quel punto, turbato all’idea di essere diventato un assassino, Tarik ascolterà le promesse di Emir, che si dirà disposto a coprire il suo crimine, e finirà tra le braccia di Banu Akmeriç (Çağla Demir), con la quale farà per la prima volta l’amore. Anche in questo caso, Tarik ignorerà però che la donna è alla mercé di Emir, che le avrà appunto ordinato di sedurlo e farlo innamorare di lei. Occhio perciò a quello che succederà in seguito…

Endless Love, trame: Tarik confessa a Kemal di avere ucciso Karen

Possiamo infatti anticiparvi che, nel giro di poco tempo, la situazione si complicherà a dismisura: neanche a dirlo, Kemal muoverà tutti i suoi fila per capire chi abbia ucciso Karen ed a fornirgli un indizio in tal senso ci penserà Tufan Kaner (Ali Burak Ceylan), che – messo alle strette – gli darà l’indirizzo dell’assassino della donna. Kemal resterà quindi sorpreso quando arriverà a casa di Banu e troverà lì anche Tarik!

Sorpreso all’idea che il parente si sia macchiato di un omicidio, Kemal tenderà quindi ad ascoltare le rassicurazioni di Banu, che darà un alibi a Tarik sostenendo che si trovava con lei la notte in cui Karen è stata uccisa.

Col trascorrere dei giorni, però, l’alibi di Banu crollerà: grazie alle indagini avviate con Zehir (Uğur Aslan), ma fortemente “inquinate” dai tranelli di Emir, Kemal scoprirà che la stessa Banu si trovava in albergo, ovviamente senza Tarik, mentre Karen veniva uccisa. A quel punto, appurata la menzogna, Kemal andrà nuovamente da Banu in cerca di spiegazioni e la donna, seguendo alla lettera quando deciso da Emir, gli consegnerà una camicia di Tarik sporca di sangue, dando modo all’ingegnere di pensare che lo stesso sia di Karen.

E così, nel bel mezzo di un confronto nel quale verrà messo da Kemal con le spalle al muro, Tarik finirà per confessare in lacrime di avere ucciso Karen per legittima difesa.

Endless Love, spoiler: Kemal fa arrestare Tarik ma…

Come deciderà quindi di muoversi il nostro protagonista in seguito alla confessione del fratello? Ancora una volta, Kemal farà la scelta giusta e denuncerà Tarik alla polizia. Durante l’arresto, Tarik accuserà però il fratello di mentire, ciò di fronte ai genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime Soydere (Zeyno Eracar), e si affiderà a Emir, che gli procurerà un avvocato.

E proprio qui scatterà un altro tranello: attraverso una serie di flashback, verrà infatti ricostruito che il sangue sulla camicia di Tarik consegnata da Banu a Kemal appartiene, in realtà, ad un barbone e non a Karen. L’indumento sarà stato infatti sostituito con quello che realmente indossava Tarik durante l’assassinio per far passare Kemal come un bugiardo.

“Imboccato” dall’avvocato, Tarik dirà quindi agli inquirenti di aver semplicemente difeso un barbone da una rissa, finendo per sporcarsi. E tale versione verrà accreditata, con il conseguente rilascio di Tarik, appena il test del DNA confermerà che il sangue sulla camicia non è quello della defunta Karen.

Un vero e proprio inganno che metterà Kemal in una posizione scomoda, visto che Fehime e Hüseyin non comprenderanno per quale ragione lui abbia denunciato Tarik con un'accusa così infamante, che poi si è rivelata del tutto falsa. L'ennesimo scacco matto di Emir che spingerà Kemal oltre il limite, visto che Tarik chiuderà definitivamente i rapporti con lui…