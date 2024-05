Endless Love anticipazioni: Kemal punta una pistola contro Emir… e Nihan!

La mancata fuga con la sua amata Nihan Sezin (Neslihan Atagül) farà perdere la pazienza a Kemal Soydere (Burak Özçivit) nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Certo che ci sia il nemico Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) dietro tutto quanto, il bell’ingegnere cercherà di risolvere la situazione in maniera drastica, ma dovrà scontrarsi anche con la stessa Nihan, disposta a tutto affinché non gli accada niente di male…

Endless Love, news: Nihan rinuncia alla fuga con Kemal

Tutto si complicherà quando Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse), per proteggere la sua vita e quella del bambino che ha in grembo, farà sapere a Emir dove si trovano Kemal e Nihan, in procinto di fuggire all’estero. Dato il tradimento della Soydere, Emir riuscirà a raggiungere Nihan e le darà soltanto ventiquattro ore di tempo per rinunciare alla fuga con Kemal, “promettendole” che se così non fosse inizierà a fare del male, uno ad uno, a tutti i suoi cari.

A Nihan non resterà quindi altra scelta se non quella di piegarsi al ricatto di Emir e il mattino successivo, dopo aver fatto l’amore con lui, cercherà di lasciare Kemal tramite una lettera. Una volta trovato il bigliettino, Soydere rintraccerà però Nihan e le farà fare ritardo all’appuntamento fissato con Emir, che a quel punto inizierà la sua “vendetta” e farà accoltellare Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor), la zia della ragazza, da uno dei suoi uomini…

Endless Love, trame: Nihan ritorna a casa

Ovviamente Nihan farà ritorno a casa, con Kemal sempre più convinto del fatto che ci sia Emir dietro quello che è successo a Leyla, la quale fortunatamente riuscirà a cavarsela. Furioso per come sarà evoluta tutta la faccenda, Kemal chiederà dunque a Zehir (Uğur Aslan) di procurargli un’arma con cui affrontare Emir, quella notte stessa, e decidere chi tra i due debba morire oppure no.

Vi anticipiamo, infatti, che Kemal metterà nella pistola soltanto una pallottola per dare il via ad una sorta di roulette russa con Emir. Non a caso, Kemal si introdurrà nella camera del “nemico” e, dopo aver svuotato la pistola dell’antagonista, si preparerà ad affrontarlo. Un gioco al quale il folle Emir si presterà volentieri, una volta che scoprirà che Soydere si è introdotto nella sua stanza.

Endless Love, spoiler: Kemal punta una pistola contro Emir e Nihan

La situazione, tuttavia, non arriverà ad un punto di non ritorno grazie a Zeynep, che verrà avvisata da Salih (Gökay Müftüoğlu) delle intenzioni di Kemal. Spaventata, la ragazza metterà subito in allerta Nihan, la quale busserà nella camera di Emir per dirgli che vuole finalmente fare l’amore con lui. Parole che faranno immediatamente bloccare Kemal, che stava per sparare il suo secondo colpo diretto ad Emir.

A quel punto, Nihan si farà coraggio ed entrerà nella stanza per cercare di disarmare Kemal. Una situazione di forte tensione durante la quale Soydere punterà addirittura l’arma non soltanto su Emir ma pure contro la sua amata. Tuttavia, l’uomo lascerà alla fine casa Sezin appena Nihan lo inviterà a rispettare la sua decisione…

La situazione di pericolo, per fortuna sventata, costringerà però Nihan a subire un nuovo abuso: Emir pretenderà infatti che Kemal abbia la prova concreta del fatto che ormai lei è diventata la sua donna a tutti gli effetti…