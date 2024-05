La Promessa anticipazioni: ecco Antonio de Carvajal y Cifuentes, il pretendente di Martina

Nei nostri post dedicati alle anticipazioni delle prossime puntate italiane de La Promessa vi stiamo parlando di lui ormai da diverso tempo, ma presto il futuro duca Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera) avrà anche un volto. Dunque il pretendente di Martina de Lujan (Amparo Pinero) arriverà presto nella tenuta ma, rispetto ai “pronostici”, non sarà la ragazza il personaggio con cui interagirà maggiormente, almeno all’inizio. Vediamo insieme perché…

La Promessa, news: Antonio annuncia la sua visita

Come ormai sapete, Antonio è l’ex fidanzato di Beatriz Oltra (Julia Martinez) che Martina ha baciato nel corso di una festa a Madrid, generando un vero e proprio scandalo. Considerato da Fernando (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez) come il mezzo per uscire dalla loro crisi economica e far dimenticare a tutti quanti il comportamento scorretto della loro figlia nel bel mezzo di una festa dell’alta società, Martina diventerà la “promessa sposa” di Antonio senza dare il proprio consenso, dato che il Duca si mostrerà interessato a contrarre matrimonio con lei.

Per questo, dopo una mancata fuga col suo grande amore Curro de La Mata (Xavi Lock), che lei stessa manderà a monte ubriacandosi poco prima di scappare da La Promessa, Martina si piegherà a ciò che Fernando e Margarita hanno pensato per lei e non opporrà resistenza quando, tramite una missiva, Antonio annuncerà il suo arrivo alla tenuta entro due giorni…

La Promessa, trame: Antonio arriva nella tenuta

Eh sì: anche se in fondo il suo cuore continuerà a battere per Curro, Martina non se la sentirà di voltare del tutto le spalle ai suoi genitori e lascerà che la zia Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e la madre Margarita organizzino tutto nei minimi dettagli per accogliere Antonio de Carvajal y Cifuentes nella villa con tutti gli onori del caso. Tuttavia, fin da subito, Cruz sembrerà tessere un oscuro piano poiché, oltre a non lasciare il dovuto spazio a Margarita, esigerà che ci sia anche Curro al momento dell’arrivo del Duca nella tenuta.

“Stranezza” che Fernando e Margarita dovranno accettare, ma che non turberà più di tanto Antonio una volta che giungerà a La Promessa. Al contrario, il giovane resterà perplesso quando Cruz e Margarita gli faranno presente che non potrà vedere Martina da solo, ma in presenza di uno “chaperon”.

La Promessa, spoiler: Antonio passa il suo tempo con…

Non a caso, data quella strana regola, Antonio si troverà a trascorrere le sue prime ore nella tenuta insieme a Catalina (Carmen Asecas), con la quale si sentirà a suo agio. Come se non bastasse, Antonio mostrerà interesse per la passione di Manuel (Arturo Sancho) riguardante gli aerei e lo riempirà di domande sull’argomento.

In ogni caso, i telespettatori dovranno chiedersi chi sarà lo chaperon scelto come “testimone” per evitare avvicinamenti sconvenienti tra Martina e Antonio. Ovviamente Curro!!! Una scelta caldeggiata da Cruz, che però farà ricadere la “colpa” su Margarita e Fernando. E così il triangolo tra Martina, Antonio e Curro sarà servito… Seguici su Instagram.