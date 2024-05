La Promessa anticipazioni: Carlos chiede a Candela di sposarlo!

Una proposta di matrimonio inaspettata sarà al centro delle linee narrative secondarie delle prossime puntate italiane de La Promessa: dopo aver passato tantissimo tempo in sua compagnia, il maestro Carlos Orengo (Ramon Ibarra) paleserà alla cuoca Candela (Teresa Quintero) i suoi sentimenti e, dopo qualche tempo, le chiederà addirittura di diventare sua moglie. Ma come reagirà la donna di fronte alle inattese avance dell’uomo? Scopriamolo insieme…

La Promessa, news: Carlos dice a Candela che si è innamorato di lei

Per prima cosa, è bene precisare che Carlos mostrerà gratitudine non soltanto a Candela ma anche a Simona (Carmen Flores Sandoval) appena le due donne metteranno a rischio il loro impiego a La Promessa per metterlo in salvo dalle grinfie della figlia Casilda, che è solito picchiarlo e conciarlo in malo modo quando non ottiene da lui tutti i soldi che vuole.

Fatto sta che, col trascorrere delle giornate, Carlos passerà sempre più tempo con Candela, la quale dal canto suo avrà sempre dato l’impressione di essere decisamente interessata a lui. Puntando su questo, ad un certo punto il maestro Orengo si farà coraggio e farà sapere a Candela che sta iniziando a sentire qualcosa per lei molto simile all’amore. Una dichiarazione in piena regola che però farà scappare a gambe levate la cuoca, senza dare una minima risposta all’uomo…

La Promessa, trame: i sensi di colpa di Candela

Tuttavia, questa storyline nascente verrà accantonata per un breve periodo da un fatto drammatico che accadrà nella tenuta: come abbiamo avuto modo di anticiparvi, il piccolo Diego scomparirà nel nulla dopo che Pia Adarre (Maria Castro) l’avrà dato alla luce. Per tale fatto, Candela si sentirà quindi estremamente in colpa, dato che stava badando lei al bambino i secondi prima della scomparsa e si è incautamente addormentata facendo sì che il rapitore potesse portarlo via.

A starle vicino, in questa difficile situazione, sarà proprio Carlos, che cercherà di convincerla invano delle sue mancate responsabilità, sottolineando che il malintenzionato, presto o tardi, sarebbe comunque riuscito a portare a termine il suo folle piano. In ogni caso, Candela potrà tirare un sospiro di sollievo quando chiarirà tutto quanto con Pia, con Diego che tornerà alla tenuta grazie ad un piano messo in moto da Jana Exposito (Ana Garces), dal dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) e dal marchesino Manuel de Lujan (Arturo Sancho)…

La Promessa, spoiler: Carlos chiede a Candela di sposarlo

Visto che Diego sarà sano e salvo, Candela comincerà nuovamente a passare i pomeriggi con Carlos, che la stupirà inginocchiandosi di fronte a lei e chiedendole di diventare sua moglie. Anche in questo caso, la cuoca finirà per scappare, ma tornerà poco dopo dal maestro dando il suo consenso. Poco dopo, però, la donna mostrerà dei dubbi a Simona, ammettendo di non sapere se sia pronta o meno per avere un nuovo marito nella sua vita.

Comunque sia, nonostante le perplessità che avrà, Candela concederà a Carlos del tempo per conquistarla al 100% ed accetterà di passeggiare per Lujan al suo fianco. Al momento dell’uscita Candela si porterà però dietro sia Simona e sia Lope (Enrique Fortun), cosa che brucerà sul nascere l’appuntamento romantico che Carlos aveva immaginato… Seguici su Instagram.