La Promessa anticipazioni: Fernando vuole comprare la tenuta!

Ancora contrasti tra Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) e il fratello minore Fernando (Javier Collado) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. E ci sarà di mezzo la tenuta, dato che il padre di Martina (Amparo Pinero), in accordo con la moglie Margarita (Cristina Fernandez), vorrà fare il possibile per acquistarla. Proposito che farà imbestialire la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin)…

La Promessa, news: Cruz e Alonso “umiliati” al garden party del re

La faccenda arriverà velocemente al punto di svolta quando Martina si piegherà al volere dei genitori Fernando e Margarita ed accetterà di sposare il futuro duca Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera). Per questo, la giovane Lujan accetterà di recarsi a Madrid per partecipare al garden party del Re Alfonso e presentarsi ufficialmente ai suoi suoceri. Una festa dove, inizialmente, non verranno invitati Alonso e Cruz, che riusciranno a presenziarsi soltanto quando Manuel (Arturo Sancho) farà leva sulla passione di Antonio per il volo e riuscirà ad estendere l’invito a tutti i suoi familiari.

Da un lato, alla fine, Manuel non parteciperà alla festa perché si tratterrà a La Promessa con la moglie Jimena de los Infantes (Paula Losada), dall’altro Alonso e Cruz verranno letteralmente umiliati da tutto il clan del re, imparentato proprio con Antonio, perché Margarita spargerà la voce del fatto che si sono praticamente auto-invitati. Un’insinuazione che umilierà di fatto i marchesi legittimi di Lujan…

La Promessa, trame: Margarita e la ‘grande’ pretesa

I nervi tesi saranno poi destinati ad aumentare ulteriormente quando Margarita e Fernando informeranno Alonso e Cruz del fatto che il fidanzamento tra Martina e Antonio si svolgerà a La Promessa. Visto che i cognati avranno organizzato tutto quanto alle loro spalle, Cruz vorrà trovare un modo per evitare che i festeggiamenti vengano fatti in casa sua, al fine di evitare di essere nuovamente umiliata nella sua stessa residenza, ma Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) le consiglierà di non organizzare alcun tipo di sabotaggio perché potrebbe mettersi in cattiva luce con lo stesso re e diventare davvero lo zimbello di tutti gli aristocratici della Spagna.

Insomma, Fernando e Margarita riusciranno a tenere in pugno Cruz e Alonso. E quest’ultimo dovrà digerire anche un’altra richiesta shock da parte del fratello, che soltanto pochi giorni prima l’avrà accusato della morte di Pedro, il primogenito di famiglia, avvenuta in seguito a un annegamento…

La Promessa, spoiler: Fernando vuole comprare la tenuta

Eh sì: asserendo che grazie al matrimonio tra Antonio e Martina riuscirà a saldare tutti i suoi debiti economici ed acquisire nuovamente prestigioso per la parentela diretta con il re, Fernando chiederà ad Alonso di dare un prezzo a La Promessa perché… intende comprarla!

Neanche a dirlo, il marchese se la prenderà con il fratello per l’audace richiesta, ma Fernando non si lascerà cogliere impreparato e gli dirà che è suo diritto acquistarla, sottolineando che lui l’ha ottenuta “sbarazzandosi” di Pedro, il vero e legittimo proprietario.

Tra i due Lujan si creerà quindi una nuova e feroce discussione, che verrà bloccata sul nascere da Catalina (Carmen Asecas). Ma il peggio arriverà quando Margarita spiattellerà in faccia a Cruz, nonostante il no ricevuto da Alonso, che lei e Fernando stanno per acquistare La Promessa…