La Promessa anticipazioni: Feliciano ammette la sua colpa nel rapimento di Diego!

Doccia freddissima in arrivo per Teresa Villamil (Andrea del Rio) nelle prossime puntate italiane de La Promessa: oltre a sopportare uno schiaffo ricevuto da Jimena de los Infantes (Paula Losada), la giovane domestica dovrà fare i conti con una grossa bugia che le avrà raccontato Feliciano Arcos (Marcos Orengo), il suo nuovo spasimante…

La Promessa, news: il rapimento di Diego

Come già immaginerete, tale storyline è legata a Diego, il bimbo di Pia Adarre (Maria Castro) che verrà rapito poche ore dopo la nascita: un “crimine” di cui si sarà macchiato proprio Feliciano. Quest’ultimo, infatti, sarà stato convinto da Petra (Marga Martinez) che soltanto in quel modo i signori de La Promessa avrebbero risparmiato il licenziamento a diversi suoi colleghi, “colpevoli” di badare più al bimbo che alla visita di Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera), lo spasimante di Martina (Amparo Pinero).

Tuttavia, col trascorrere dei giorni, Feliciano si pentirà di avere agito in quel mondo e confesserà proprio a Teresa, con la quale avrà iniziato una “timida relazione”, che il piccolo Diego è stato portato in un convento vicino.

Attraverso la sua confessione, Feliciano non si prenderà la colpa del rapimento, ma ciò comunque consentirà a Jana Exposito (Ana Garcia) e al dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) di riportare il neonato sano e salvo a casa, con l’aiuto di Manuel (Arturo Sancho).

La Promessa, spoiler: Feliciano confessa a Teresa tutta la verità

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: appena riabbraccerà il suo piccolino, Pia chiederà a Teresa come facesse a sapere dove si trovava Diego. Seppure a fatica visto che aveva promesso al “fidanzato” di non fare mai il suo nome, la Villamil dirà alla Adarre che è stato proprio Feliciano a dirle il posto in cui poteva rintracciare il bimbo. La rivelazione farà unire a Pia tutti i tasselli del puzzle, visto che accuserà Feliciano e Petra del rapimento.

Dopo aver dato ascolto per diversi giorni a Petra, che gli aveva suggerito di negare fino alla fine il suo coinvolgimento, Feliciano non riuscirà più a mentire e dirà a Teresa che è stato proprio lui a portare Diego nel convento! Questo spezzerà il cuore di Teresa, che fino a quel momento aveva difeso Feliciano dalle accuse e dai sospetti di tutti i suoi colleghi.

La Promessa, trame: Pia si rivolge a Cruz ma…

Si creerà quindi una situazione complicatissima che arriverà al punto di svolta quando, inconsapevole del fatto che c’è lei dietro tutto quanto, Pia si rivolgerà a Cruz per chiederle di prendere provvedimenti contro Feliciano, il rapitore del suo bambino.

Dato che non potrà fare finta di nulla di fronte alle rimostranze della Adarre, Cruz penserà quindi di licenziare Feliciano ma Petra non le renderà il compito tanto facile e la sorprenderà chiedendole di licenziare lei e lasciare il fratello (che come sapete è il figlio) alla tenuta… Seguici su Instagram.