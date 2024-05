La Promessa anticipazioni: Feliciano e Teresa, scatta il primo bacio ma…

Un nuovo amore si farà largo nelle prossime puntate italiane de La Promessa: Teresa Villamil (Andrea Del Rio) si sentirà infatti sempre più attratta da Feliciano Arcos (Marcos Orengo), il timido fratello di Petra (Marga Martinez), e tra di loro scatterà anche un primo bacio. Tuttavia, un grande segreto potrebbe mettere fin da subito a repentaglio il legame tra i due giovani…

La Promessa, news: Teresa difende Feliciano dalle angherie dei colleghi

Per prima cosa, Teresa sarà la prima tra i domestici della tenuta a vedere di buon occhio Feliciano, che verrà bersagliato da tutti quanti soltanto per il legame di parentela con Petra. Proprio per questo, la cameriera si scontrerà a più riprese con l’ex fidanzato Mauro Moreno (Antonio Velazquez), che invece sarà il primo che sottolineerà ogni errore e difetto di Arcos durante le tante giornate di lavoro.

Tuttavia, poco a poco, anche Mauro inizierà a capire che Feliciano si sta impegnando per svolgere al meglio il suo lavoro, almeno fino a quando il bambino di Pia Adarre (Maria Castro) non sparirà nel nulla a poche ore dalla nascita. Dati i sospetti attorno alla figura di Petra sul rapimento, Mauro non potrà infatti a meno di chiedersi se anche Feliciano non sia in qualche modo coinvolto…

La Promessa, spoiler: il primo bacio di Feliciano e Teresa

Tale dubbio balenerà nella testa di Mauro quando Teresa suggerirà a Jana Exposito (Ana Garces) e al dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) il convento dove effettivamente sarà stato portato Diego. Sì, questo è il nome che Pia darà al bambino una volta che verrà riportato a casa anche grazie all’aiuto di Manuel de Lujan (Arturo Sancho).

Diego verrà infatti ritrovato grazie alla pista che lo stesso Feliciano suggerirà a Teresa, che però crederà fermamente nell’estraneità dell’uomo al rapimento e lo difenderà dalle insinuazioni di Mauro. Elementi che faranno capire ai telespettatori che Teresa si è presa una vera e propria cotta per Feliciano, tant’è che non esiterà a dargli un bacio appassionato sulle labbra, lasciandolo di fatto senza parole.

La Promessa, trame: Feliciano è davvero innocente?

Non a caso, nei giorni successivi, Feliciano eviterà di parlare di quanto accaduto con Teresa, che si arrabbierà con lui e gli chiederà spiegazioni circa il suo comportamento. Lamentela che Feliciano accoglierà con estrema sincerità, raccontandole che nessuno l’ha mai amato, tranne la sorella Petra, e non sa come comportarsi di fronte ad una donna che gli mostra interesse. Un’ingenuità, quella del lacchè, che colpirà ancora di più la Villamil, che lo bacerà ancora una volta.

La relazione tra i due sembrerà quindi procedere nella giusta direzione, anche se il dubbio legato al rapimento del piccolo Diego continuerà ad aleggiare. Ormai tornata a lavoro, Pia chiederà infatti a Teresa da chi abbia appreso il nome del convento dove si trovava il bambino e non sembrerà credere all’ipotesi di un fatto analogo accaduto ad un’amica di Teresa, come lei stessa avrà raccontato per non gettare ombre su Feliciano.

Le perplessità in questione coinvolgeranno anche Jana, la quale non esiterà a chiedere delucidazioni maggiori a Teresa… Seguici su Instagram.