La Promessa anticipazioni: Feliciano fa una scoperta “particolare” e fa la spia a Petra

Grosso rischio per le cuoche Candela (Teresa Quintero) e Simona (Carmen Flores Sandoval) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Il nuovo lacchè Feliciano Arcos (Marcos Orengo) scoprirà infatti qualcosa di molto particolare sul loro conto e lo riferirà ingenuamente alla sorella Petra (Marga Martinez), esponendo le due donne ad un pericolo. Vediamo insieme quale…

La Promessa, news: Feliciano osteggiato da tutti quanti

Feliciano arriverà all’improvviso a La Promessa e farà sapere a Petra di essere in cerca di un lavoro. Nonostante il parere contrario di Romulo (Joaquin Climent) e Pia (Maria Castro), la Arcos sarà disposta a tutto pur di fare assumere il fratello alla tenuta, motivo per il quale scavalcherà il maggiordomo e la governante e farà sì che il parente venga assunto dalla marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin) in persona.

A quel punto, dato che sarà stato ingaggiato senza alcun tipo di referenza e non sarà in grado di svolgere le mansioni che competono ad un lacchè, tutti cominceranno a trattare Feliciano con un atteggiamento ostile, anche se il giovane continuerà a comportarsi in maniera educata pur di farsi accettare. E così, nel giro di poco tempo, il ragazzo entrerà a conoscenza di qualcosa di particolare che riguarda Candela e Simona…

La Promessa, spoiler: ecco cosa scopre Feliciano

Feliciano infatti, origliando per caso una loro conversazione, scoprirà che Candela e Simona stanno nascondendo in gran segreto nella loro camera il maestro Carlos Orengo (Raimundo Ibarra), che ha accettato la loro ospitalità poiché in fuga dalle grinfie della figlia Casilda, la quale non fa altro che riempirlo di botte appena non ottiene ciò che vuole.

In maniera ingenua, Feliciano finirà dunque per confessare a Petra che le due cuoche stanno ospitando un uomo nella loro stanza, senza il consenso di Pia e Romulo, né tanto meno dei marchesi Cruz e Alonso (Manuel Regueiro). Parole che faranno nascere immediatamente nella Arcos un desiderio di vendetta…

La Promessa, trame: Candela e Simona in pericolo

Eh sì: come facilmente prevedibile, Petra utilizzerà l’informazione che Feliciano le ha dato per mettere in cattiva luce Candela e Simona… ma come? Andando a riferire immediatamente a Cruz che le due dipendenti stanno nascondendo Carlos nella loro stanza. Accusa che farà scattare subito sull’attenti la marchesa, la quale non esiterà ad andare all’improvviso nella camera di Candela e Simona per verificare la cosa.

Tuttavia, ve lo anticipiamo sin da ora, la perquisizione si rivelerà vana perché, fortunatamente, Candela e Simona saranno riuscite ad intercettare il proposito di Petra, con Carlos che si sarà allontanato grazie all’aiuto di Teresa Villamil (Andrea Del Rio). Insomma, almeno per ora il pericolo sarà scampato, ma fino a quando? Seguici su Instagram.