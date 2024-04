La Promessa anticipazioni: Petra fa assumere Feliciano alla tenuta

Tra qualche settimana, i telespettatori de La Promessa avranno modo di conoscere il giovane Feliciano Arcos (Marcos Orengo), il fratello dell’arcigna Petra (Marga Martinez). Il ragazzo, infatti, si presenterà all’improvviso alla tenuta, attirando fin da subito la forte antipatia di Romulo Baeza (Joaquin Climent), che non vorrà averlo intorno a causa del suo legame di parentela con la “fedele servitrice” della marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin).

La Promessa, news: Feliciano giunge alla tenuta

Senza alcun tipo di preavviso, Feliciano arriverà a La Promessa e chiederà a Romulo di poter vedere Petra. Il maggiordomo resterà quindi sorpreso appena scoprirà che il giovane è il fratello minore della “donzella personale” di Cruz, data anche l’enorme differenza d’età che c’è tra di loro. Tuttavia, nonostante le perplessità iniziali, Baeza accetterà di ospitare Feliciano nei locali dei domestici almeno per una notte, chiarendo fin da subito a Petra che non stanno cercando dei nuovi dipendenti per la tenuta.

Nonostante ciò, Petra vorrà fare il possibile per trattenere Feliciano a La Promessa e le si presenterà davanti un’opportunità nel momento in cui Romulo dovrà lasciare per una notte Lujan per accompagnare la governante Pia Adarre (Maria Castro) a testimoniare contro il marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra)…

La Promessa, trame: Petra chiede a Cruz di assumere Feliciano!

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che, scavalcando l’autorità di Romulo e Pia, gli unici che possono decidere chi assumere o no eccetto i signori, Petra chiederà direttamente a Cruz di trovare un lavoro per Feliciano, sottolineando che la tenuta è piena di ospiti, date le presenze di Lorenzo (Guillermo Serrano), Martina (Amparo Pinero), Fernando (Javier Collado), Margarita (Cristina Fernandez) e del dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), l’amico di Manuel (Arturo Sancho) che si sta prendendo cura di Jimena (Paula Losada) e della sua gravidanza.

Convinta da quelle “scuse” e spinta dalle numerose volte che Petra ha coperto le sue malefatte, Cruz assumerà dunque Feliciano come lacchè, senza nemmeno comunicarlo a Romulo e Pia. Questi ultimi resteranno quindi attoniti quando, di ritorno dal viaggio, si ritroveranno di fronte il giovane Arcos con indosso la divisa…

La Promessa, spoiler: Romulo mette subito in riga Feliciano

Arrabbiato per l’affronto subito, Romulo ribadirà subito a Petra che non doveva permettersi di scavalcarlo, ma ovviamente non potrà procedere con l’allontanamento di Feliciano, assunto dalla marchesa in persona. Per questo, dopo avergli fatto un veloce colloquio per scoprire che cosa sa e non sa fare, Baeza ordinerà a Feliciano di andare a pulire la legnaia, un lavoro faticoso che nessuno degli altri uomini vuole mai fare.

La richiesta fatta all’Arcos junior farà andare su tutte le furie Petra, che cercherà di andare a protestare da Romulo, salvo poi tirarsi indietro quando Feliciano le dirà di non metterlo in cattiva luce col “capo” perché, in fondo, a lui l’unica cosa che interessa è lavorare a La Promessa per starle vicino.

Parole che, almeno per ora, faranno desistere Petra dal scatenare una guerra contro Romulo… ma fino a quando?