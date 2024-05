La Promessa anticipazioni: Jana e Abel si baciano! Nuovo amore?

Nuovo amore in vista per Jana Exposito (Ana Garces) nelle prossime puntate italiane de La Promessa? A sorpresa, la protagonista assoluta della telenovela iberica comincerà a sentire qualcosa di importante anche per il dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), con il quale scambierà un primo ed intenso bacio…

La Promessa, spoiler: il primo bacio di Jana e Abel

L’avvicinamento romantico si avrà nel momento in cui, grazie all’aiuto di Manuel de Lujan (Arturo Sancho), Jana e Abel riusciranno a salvare il bambino di Pia Adarre (Maria Castro), rapito subito dopo la nascita. Jana si introdurrà infatti furtivamente nel convento dove sarà stato portato il bimbo, mentre Manuel distrarrà la Madre Superiora fingendo di voler fare una donazione per la struttura.

Nel bel mezzo dell’azione, Abel resterà invece in macchina, per fuggire velocemente appena Jana e Manuel saranno tornati insieme al bambino. La prima a raggiungere la vettura sarà quindi la Exposito. Felice per il successo del “salvataggio”, il dottor Bueno non riuscirà quindi a frenare la sua attrazione e darà a Jana un bacio appassionato sulle labbra, che la ragazza contraccambierà. Il tutto sotto gli occhi del gelosissimo Manuel, che si troverà ad assistere da lontano all’avvicinamento tra la donna che ama e uno dei suoi migliori amici.

La Promessa, trame: Manuel geloso di Jana

Proprio per questo, nei giorni successivi a tale visione, Manuel non riuscirà a nascondere la sua gelosia e, nel bel mezzo di un dialogo, ammetterà a Jana la sua frustrazione. Il discorso verrà interrotto a metà dall’arrivo di Pia, appena tornata al lavoro dopo aver riabbracciato il suo piccolino e aver rischiato di morire a causa dell’infezione contratta al momento del parto.

Fatto sta che, nonostante l’evidente gelosia, Jana non avrà più intenzione di interferire in alcun modo nel matrimonio “difficile” tra Manuel e Jimena de los Infantes (Paula Losada) e confesserà a Maria di non essere del tutto indenne al fascino del medico, con il quale all’inizio aveva un rapporto decisamente conflittuale. Per questo, la Exposito penserà di parlare chiaramente con Abel Bueno, al fine di dirgli esattamente cosa pensa di lui…

La Promessa, news: Jana si sta innamorando di Abel?

Eh sì: oltre a precisare ad Abel che non deve scusarsi per il bacio che le ha dato mosso dall’istinto, Jana farà presente al medico che è come se loro due fossero anime gemelle, dato che sono simili per certi modi di pensare e di agire. Dopo ciò, Jana dirà a Abel che sente qualcosa per lui, ma non saprà ancora etichettare bene tutto quanto. Poche parole che però daranno ad Abel una sorta di speranza, anche perché sarà ancora del tutto inconsapevole del rapporto tra la donna e lo sposatissimo Manuel.

Sarà dunque lecito da parte dei telespettatori chiedersi se Jana starà in qualche modo iniziando ad innamorarsi di Abel. Occhio però: la storyline riserverà delle ulteriori sorprese anche per via di un "doppio volto" del dottor Bueno non ancora emerso e che cambierà, in maniera radicale, le carte in tavola…