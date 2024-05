La Promessa anticipazioni: Jimena vuole simulare un aborto spontaneo!

Come sbarazzarsi di una gravidanza che in realtà non è mai esistita? Simulando un aborto. Grandi inganni in arrivo a La Promessa da parte di Jimena de los Infantes (Paula Losada): nelle prossime puntate italiane della telenovela iberica, la ragazza farà di tutto per restare da sola nella tenuta e fingere un fatale malore per il bambino inesistente, ma non tutto andrà secondo i suoi piani…

La Promessa, news: Jimena confessa a Mercedes di non essere incinta

La trama prenderà il via nell’istante in cui Jimena confesserà alla madre Mercedes (Laura Barba) di non essere incinta; anche se sotto shock per la verità raccontata, la donna deciderà dunque di agire in soccorso della figlia e le suggerirà due vie d’uscita: sedurre a più riprese il marito Manuel de Lujan (Arturo Sancho) per restare davvero incinta, oppure simulare un aborto che non porti alla luce le bugie che ha raccontato per settimane intere.

Ovviamente, Jimena tenterà la prima soluzione, ma Manuel sarà piuttosto restio a fare l’amore con lei per via dei sentimenti che prova nei riguardi di Jana Exposito (Ana Garces). Per questo, alla fine, la Infantes dovrà optare per il malore suggeritole da Mercedes e l’occasione le si presenterà grazie a Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera), il pretendente di Martina (Amparo Pinero)…

La Promessa, spoiler: Jimena vuole simulare un aborto spontaneo

Come già vi abbiamo anticipato, grazie ad una piccola “missione in incognito” portata avanti da Manuel, Antonio inviterà tutti i Lujan a Madrid in modo tale che possano partecipare ad un party prestigioso organizzato dal re Alfonso. Seguendo alla lettera gli ordini di mamma Mercedes, che tra l’altro le farà recapitare una bottiglietta con del sangue (ovviamente non suo), Jimena fingerà di voler partecipare alla festa al fianco di Manuel, per poi tirarsi indietro il giorno precedente alla partenza e lasciar andare soltanto il marito in modo tale da concludere la messinscena dell’aborto.

Tuttavia, Jimena – come si suol dire – “farà i conti senza l’oste”: Manuel cercherà di convincerla ad ogni costo a partire per Madrid, facendola persino visitare dal dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara), ma la Infantes non vorrà sentire ragioni. Almeno finché, origliando un dialogo tra il consorte e Catalina (Carmen Asecas), non capirà che alla festa potrebbe esserci anche Blanca, la migliore amica del marito della quale è sempre stata gelosa.

La Promessa, trame: Jimena cambia idea su Madrid ma…

A quel punto, Jimena rivedrà la sua posizione e farà sapere a Manuel che vuole andare a Madrid; in questa circostanza sarà però il marchesino a sorprendere la moglie: sottolineando che a suo dire sta “forzando la mano” soltanto per non fare indispettire Cruz (Eva Martin), Manuel comunicherà che non andrà nemmeno lui alla festa perché vuole restare a La Promessa per prendersi personalmente cura di lei.

Una mossa con cui Manuel, almeno per ora, frenerà la messinscena di Jimena, che nasconderà anche un’altra intenzione: geloso del rapporto che si starà instaurando tra Jana e Abel, il giovane Lujan vorrà fare il possibile per “riconquistare” la domestica. E un momento romantico non tarderà ad arrivare… Seguici su Instagram.