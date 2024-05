La Promessa anticipazioni: Manuel e la “missione” in incognito, ecco di che si tratta

“Missione” in incognito per Manuel De Lujan (Arturo Sancho) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. E tutto ciò avrà a che fare con la presenza nella tenuta del futuro duca Antonio de Carvajal y Cifuentes (Tomy Aguilera). Scopriamo insieme perché…

La Promessa, news: Antonio arriva alla tenuta

Antonio arriverà alla tenuta per conoscere meglio Martina de Lujan (Amparo Pinero), che vorrà far diventare sua moglie come da accordi presi con Fernando (Javier Collado) e Margarita (Cristina Fernandez). Tuttavia, il rampollo si troverà a trascorrere le prime ore a La Promessa in compagnia di Catalina (Carmen Asecas), che lo troverà simpatico fin dal primo minuto, di Manuel e di Jimena de los Infantes (Paula Losada).

Ad un certo punto, il ragazzo avrà comunque modo di stare con Martina, a patto che ai loro incontri assista sempre Curro de la Mata (Xavi Lock): quest’ultimo sarà scelto come “sorvegliante” da Cruz (Eva Martin) e Lorenzo (Guillermo Serrano), i quali saranno ancora in combutta per cercare di mandare in aria il matrimonio tra i giovani. Ciò accadrà soprattutto perché Cruz non vorrà che i cognati Fernando e Margarita acquisiscano più prestigio di lei e Alonso (Manuel Regueiro) nell’alta società, visto la parentela di Antonio con la casata reale.

La Promessa, trame: il mancato invito a Cruz e Alonso

Proprio per via di questa ragione, alla fine Manuel si troverà a dover sfruttare il legame con Antonio per procurare un “vantaggio” a Cruz e Alonso; tutto partirà quando lo stesso Antonio inviterà sia Martina e sia i “suoceri” Fernando e Margarita ad un party esclusivo del re, specificando che nessun altro de La Promessa è invitato.

C’è da dire che Cruz si mostrerà indisposta per tale volontà, perché in fondo è lei che sta ospitando Antonio nella sua tenuta e non di certo i cognati. Comunque sia, Manuel si avvarrà dell’aiuto di Jimena e di Catalina per entrare ancora di più nelle grazie di Antonio e ci riuscirà con la sua più grande passione: gli aerei!

La Promessa, spoiler: missione in incognito per Manuel!

Eh sì: possiamo anticiparvi che anche Antonio mostrerà di essere decisamente interessato ai velivoli, tant’è che Manuel, durante una chiacchierata alla quale saranno presenti anche Jimena e Catalina, gli proporrà con successo di fare un giro sull’aereo che lui stesso ha costruito il mattino successivo.

Il giretto farà conquistare a Manuel ciò che cercava, ossia un invito alla festa del re. Inizialmente, Antonio estenderà infatti la partecipazione soltanto al marchesino e a Jimena, ma poi Manuel farà includere anche Cruz e Alonso specificando che, in fondo, sono loro che rappresentano Lujan, in quanto marchesi legittimi del territorio, mentre lui è soltanto l’erede.

Insomma, l’invito al party verrà conquistato, ma alla fine i personaggi avranno modo di parteciparvi? Difficile da prevedere, dato che Martina sarà ancora reticente all’idea di contrarre matrimonio con Antonio… Seguici su Instagram.