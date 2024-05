La Promessa anticipazioni: Mauro e Teresa si baciano ma…

Nelle puntate italiane de La Promessa in onda nei mesi estivi, i telespettatori avranno modo di assistere ad un bacio del tutto inaspettato tra gli ex fidanzati Mauro Moreno (Antonio Velazquez) e Teresa Villamil (Andrea Del Rio). Nonostante ciò, i due non daranno inizio ad alcun “ritorno di fiamma”. Scopriamo insieme perché…

La Promessa, news: Teresa si avvicina a Feliciano ma…

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri precedenti post, Teresa si avvicinerà sempre più a Feliciano Arcos (Marcos Orengo), il “fratello” di Petra (Marga Martinez). Colpita dalla sua bontà d’animo, la Villamil inizierà una vera e propria relazione con il ragazzo, che dal canto suo si preoccuperà di non far notare alla “sorella” che c’è del tenero con la bella cameriera.

Tuttavia, il nascente rapporto subirà un duro contraccolpo nel momento in cui Feliciano confesserà a Teresa la sua colpevolezza nel rapimento del piccolo Diego, il figlio della governante Pia Adarre (Maria Castro). Dato che si sentirà profondamente tradita da Feliciano, che ha difeso ad ogni costo dalle accuse finendo per discutere con diversi suoi colleghi, Teresa interromperà bruscamente la sua liaison con il giovane e si sentirà in colpa per essere caduta nei suoi numerosi tranelli.

La Promessa, spoiler: Mauro e Teresa si baciano

Partendo da tali presupposti, Teresa finirà per farsi consolare da Mauro, con il quale scambierà un nuovo bacio a mesi di distanza dalla fine del loro fidanzamento. Un riavvicinamento del tutto inaspettato, che farà riaccendere una piccola speranza in Mauro: quest’ultimo infatti confiderà a Lope (Enrique Fortun) quanto successo con Teresa, sottolineando che non vedrebbe nulla di male nel riprendere la relazione con lei.

In ogni caso, Teresa non sembrerà invece dello stesso avviso del capo dei lacchè de La Promessa, perché continuerà a pensare a Feliciano nonostante tutto. Questo creerà quindi i presupposti per un incontro chiarificatore con Mauro…

La Promessa, trame: Teresa spegne le speranze di Mauro

Eh sì: anche se lo ringrazierà per il modo in cui gli è stato vicino negli ultimissimi giorni, Teresa farà sapere a Mauro che non c’è spazio nel suo cuore per un ipotetico ritorno di fiamma con lui perché ama un altro, ossia Feliciano. Un discorso sincero che spegnerà sul nascere ogni tipo di speranza da parte di Moreno, il quale comunque ribadirà a Teresa che può contare su di lui, come amico, qualsiasi cosa le accada.

Forte di ciò, Teresa si preparerà quindi ad affrontare Feliciano e a chiedergli una volta per tutte che cosa è davvero successo con Diego e perché ha deciso di rapirlo, strappandolo dalle braccia della madre Pia. Resta quindi da capire se, in questa circostanza, Feliciano vuoterà completamente il sacco nonostante la forte opposizione di Petra (Marga Martinez) a riguardo… Seguici su Instagram.