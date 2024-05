Tempesta d’amore: Markus ricatta Shirin! | Anticipazioni italiane

Non sembra esserci fine alla perfidia di Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer)! Dopo aver distrutto l’amore tra Alexandra (Daniela Kiefer) e Christoph (Dieter Bach), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo non avrà infatti scrupoli nemmeno nei confronti di una giovane donna rimasta cieca per causa sua… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra si scusa con Shirin

Una terribile tragedia ha recentemente colpito il Fürstenhof: durante un turno di pulizie, Shirin Ceylan (Merve Çakır) ha perso la vista a causa di un detergente particolarmente aggressivo che le è accidentalmente entrato negli occhi. Come sappiamo, però, in realtà l’incidente in questione non è senza responsabili…

Il detergente utilizzato dalla sfortunata ragazza era infatti stato procurato da Alexandra, che lo aveva sostituito di nascosto ai detersivi di alta qualità solitamente utilizzati all’hotel a cinque stelle.

Subito dopo l’incidente la Schwarzbach ed il marito hanno fatto sparire tutte le prove, ma non sono riusciti ad evitare che Eleni (Dorothée Neff) scoprisse l’accaduto. Ed è stata proprio la ragazza a far capire ad Alexandra di doversi prendere le proprie responsabilità, decidendo di confessare tutto a Shirin. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus ricatta Shirin

Come sappiamo, Shirin stessa era vicina alla verità, grazie agli indizi da lei raccolti insieme ai propri amici. Yvonne (Tanja Lanäus) aveva infatti sottratto un flacone di detergente dall’hotel prima che gli Schwarzbach facessero sparire le prove contro di loro…

Sopraffatta dalla situazione, Shirin si prenderà del tempo per riflettere su come procedere. Se il pentimento di Alexandra sarà sincero, però, Markus avrà un atteggiamento ben diverso dalla moglie!

Confermando di essere senza scrupoli quando si tratta di proteggere i propri interessi, l'uomo si presenterà da Shirin con un vero e proprio ricatto: le offrirà del denaro per tenere la bocca chiusa, minacciando di rovinare la Ceylan se quest'ultima non dovesse accettare! Cosa farà la ragazza?