Tempesta d’amore: Vanessa e Carolin diventano una coppia, ma è subito crisi! | Anticipazioni italiane

Superato lo scoglio della chiusura della relazione con Max (Stefan Hartmann), nulla sembra più poter ostacolare la felicità di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) con Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß). Ma sarà davvero così? Purtroppo la risposta è “no”! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max scopre la relazione di Carolin e Vanessa

Uno dei triangoli più appassionanti degli ultimi anni è da pochissimo arrivato al momento della svolta decisiva: dopo settimane di tormento interiore, Vanessa ha infatti preso la dolorosa decisione di lasciare Max per poter vivere i suoi sentimenti per Carolin.

Come prevedibile, si è trattato di un colpo durissimo per il fitness trainer, che non riesce a darsi una spiegazione per il comportamento della sua promessa sposa. Ben presto, però, Richter avrà la risposta che tanto cerca…

A causa di uno scherzo del destino, Max entrerà infatti casualmente nella stanza del personale del Fürstenhof proprio mentre Vanessa e Carolin si staranno baciando appassionatamente! E a quel punto sarà tutto chiaro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa e Carolin in crisi

Sconvolto per quella rivelazione inaspettata, Max si chiuderà nel proprio dolore, cercando conforto nel fratello Gerry (Johannes Huth) e, soprattutto, in Michael (Erich Altenkopf). Quest’ultimo non solo comprenderà il dolore del nipote, ma troverà lui stesso finalmente una risposta alla fine della sua relazione con Carolin.

Ma torniamo alle due innamorate. Ora che Max e Michael sono a conoscenza della loro relazione, Vanessa e Carolin non avranno più alcun motivo per continuare a nascondersi e diventeranno così ufficialmente una coppia. La loro felicità, però, non durerà a lungo…

Carolin si renderà infatti conto che la sua amata è a profondo disagio all’idea di mostrarsi insieme a lei in pubblico, rimanendone profondamente ferita. La donna affronterà dunque Vanessa, che – con le spalle al muro – ammetterà di temere il giudizio delle persone intorno a loro. Riuscirà la loro relazione a sopravvivere? Seguici su Instagram.