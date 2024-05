Tempesta d’amore: Vanessa impazzisce di gelosia e prende una decisione… | Anticipazioni italiane

Una difficile scelta attende Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Dopo aver dovuto rinunciare ad una famiglia con Max (Stefan Hartmann) per poter vivere il suo amore per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß), la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si troverà infatti a dover lottare contro un nuovo ostacolo… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin e Vanessa in crisi

Dopo aver mentito per settimane intere a se stessa e agli altri riguardo ai propri sentimenti, alcuni giorni fa Vanessa ha finalmente ammesso la verità: il suo cuore appartiene a Carolin, non a Max. Benché a malincuore, la Sonnbichler ha dunque lasciato quest’ultimo per iniziare una relazione con la Lamprecht. Tra le due donne, però, la luna di miele è durata poco…

Se in privato Vanessa e Carolin saranno più innamorate e complici che mai, in pubblico le cose staranno infatti diversamente: preoccupata per i giudizi delle persone, la Sonnbichler non riuscirà a lasciarsi andare ai propri sentimenti e si mostrerà distante nei confronti della fidanzata. Un comportamento che ferirà profondamente la Lamprecht!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa rende pubblica la relazione con Carolin

Delusa dal comportamento della sua amata, Carolin finirà per confidarsi proprio con Michael (Erich Altenkopf), ricevendo a sorpresa un saggio consiglio: benché ancora ferito dalla fine della sua relazione con la donna, il medico riuscirà infatti a esserle di conforto, suggerendole di concedere a Vanessa del tempo per abituarsi alla nuova situazione. A sorpresa, però, sarà la stessa Sonnbichler a prendere in mano la situazione…

Durante una serata in birreria insieme ad alcuni amici, Vanessa vedrà infatti come Carolin verrà approcciata da uno sconosciuto, che inizierà a corteggiarla incessantemente… e a quel punto in lei esploderà la gelosia!

Di fronte alla presenza di un potenziale "rivale", Vanessa supererà le sue paure e bacerà appassionatamente una stupefatta Carolin davanti a tutti, rendendo così pubblica la loro relazione. Questa bellissima coppia sarà dunque sulla buona strada per un futuro felice? Per ora vi anticipiamo che – a differenza di quanto potrebbe sembrare al momento – Max non è ancora uscito dai giochi…