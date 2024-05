Terra Amara anticipazioni: l’arresto di Betul e Abdülkadir

Doppio arresto nel corso delle puntate finali di Terra Amara. Quando ormai mancherà pochissimo al grande epilogo della dizi turca, Betul Arcan (Ilayda Çevik) e Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş) finiranno in manette per aver ucciso rispettivamente Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Un risvolto tutt’altro che felice per i due cattivoni della telenovela, che si rivelerà possibile grazie ad un “colpo gobbo” di Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar)…

Terra Amara, news: Betul in fuga con Abdulkadir ma…

Come vi abbiamo anticipato nei nostri post precedenti, Betul e Abdülkadir cercheranno di fuggire insieme in Francia, con delle false identità e passando attraverso la Siria. Una latitanza a cui, inizialmente, si unirà anche Vahap (Ergün Metin), che dovrà poi fuggire poiché sul suo passaporto falso sarà stato riportato il nome di un pericoloso assassino ricercato dalle autorità estere.

Da un lato Vahap sarà dunque costretto a ritornare a Cukurova, dove scoprirà con sua estrema sorpresa che non vi è nessun capo di imputazione nei suoi riguardi ed è un uomo libero a tutti gli effetti; dall’altro Abdülkadir e Betul riusciranno ad entrare in Siria senza fare troppa fatica. E proprio lì, la Arcan cercherà di mettersi in contatto telefonico con la madre Şermin (Sibel Tascioglu) per rassicurarla sulle sue condizioni, ma avrà la cattiva idea di chiamare Füsun, alla quale rivelerà dove si trova e darà persino un numero di telefono affinché la parente possa rintracciarla…

Terra Amara, trame: Füsun tradisce Betul

Un’imprudenza, quella di Betul, che si rivelerà fatale: possiamo infatti anticiparvi che Füsun si recherà immediatamente da Zuleyha (Hilal Altinbilek) e le rivelerà che la Arcan si è messa in contatto con lei via telefono, sottolineando che anche Abdülkadir si trovava lì perché ha sentito la sua voce. Insieme a Fikret Fekeli (Furkan Palali), Çetin Cicergi (Aras Senol) e Raşit Kaya (Şahin Vural), la Altun organizzerà quindi una squadra di uomini e, attraverso il numero di telefono in Siria che Betul avrà lasciato a Fusun, riuscirà a rintracciare l’abitazione nella quale si nascondono i due latitanti.

Agendo in completa autonomia, senza coinvolgere nemmeno le autorità, Zuleyha, Fikret e i loro amici si recheranno sul posto e troveranno Betul e Abdülkadir, che a quel punto non avranno altra scelta se non quella di seguirli fino a Cukurova per costituirsi.

Terra Amara, spoiler: Betul e Abdulkadir in carcere ma Vahap grida vendetta

Grazie a ciò, Betul e Abdülkadir verranno dunque consegnati nelle mani del Procuratore Savci (Önder Özcan), che prometterà a Zuleyha e Fikret di impegnarsi affinché i due trascorrano il resto della loro vita in prigione per avere ucciso Hakan e Ali Rahmet. Come prima cosa, la Arcan e Keskin verranno quindi portati in prigione, in attesa della sentenza definitiva.

Tuttavia, mentre gli abitanti di Cukurova saranno felici per l'arresto degli assassini, Vahap sarà furioso per la reclusione del fratello Abdülkadir e inizierà a pensare a come vendicarsi di Zuleyha e Fikret, nonostante l'invito del parente a starsene buono…