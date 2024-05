Un posto al sole anticipazioni: Eugenio vuole riavvicinarsi a Viola?

Una lunga settimana adrenalinica è alle porte e per i telespettatori di Un posto al sole non ci sarà certo da annoiarsi: spinto da Viola (Ilenia Lazzarin) e Nunzio (Vladimir Randazzo), Eugenio (Paolo Romano) riuscirà a stanare la talpa presente nella polizia. In pratica, stiamo per conoscere il nome del traditore (o traditrice).

Spoiler Un posto al sole: Riccardo e Nunzio ai ferri corti

Ciò però darà il via a una fase piuttosto pericolosa in cui la stessa talpa fuggirà facendosi scudo di Rossella (Giorgia Gianetiempo), con Nunzio e Riccardo (Mauro Racanati) che si impegneranno insieme pur di salvare la ragazza, facendo per una volta fronte unico.

Terminato il sequestro, Riccardo avrà però una consapevolezza sempre più chiara dei sentimenti che legano la sua amata al giovane Cammarota e avrà con quest’ultimo un litigio talmente aspro che dovrà intervenire Ornella (Marina Giulia Cavalli) per calmare gli animi…

Trame Un posto al sole: Damiano capisce che Viola ed Eugenio sono ancora legati…

Dall’altra parte, Eugenio proseguirà le indagini ma farà anche qualcosa di inaspettato: un gesto che sembrerà segnare un riavvicinamento con Viola, dopo le mille incomprensioni di questi ultimi mesi. È il primo passo per una rappacificazione? Al momento non si sa, ma quel che è certo è che Damiano (Luigi Miele) comincerà a capire che il legame tra il magistrato e la consorte non è così facile da spezzare… Seguici su Instagram.