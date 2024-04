Un posto al sole: Rossella ostaggio della “talpa”! Nunzio e Riccardo riusciranno a salvarla?

Come abbiamo già notato, a Un posto al sole il boss Torrente (Loris De Luna) sta studiando delle contromisure per contrastare la situazione ormai piuttosto pesante per lui. E gli effetti di tali contromisure si paleseranno nelle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3.

Non sarà infatti un caso se, dal nulla, Damiano Renda (Luigi Miele) si troverà in un vero e proprio incubo, con un’accusa infamante che penderà su di lui e la necessità di dimostrare la propria innocenza. Insomma, una vera e propria trappola ordita ai suoi danni!

Questo fulmine a ciel sereno, ovviamente, farà precipitare nella tristezza anche Viola (Ilenia Lazzarin), con Ornella (Marina Giulia Cavalli) che cercherà di rincuorare la figlia sul fatto che le indagini sull’agente proveranno certamente la sua innocenza.

Comunque sia, lo stesso Damiano inizierà a cadere nello sconforto, così come tutti i personaggi a lui vicini. Nunzio (Vladimir Randazzo), intanto, inizierà ad avere la sensazione che tutto ciò potrebbe non essere capitato per caso e, di conseguenza, intuirà che c’è una talpa all’interno della polizia. Cosa che, come ben sappiamo, corrisponde a verità…

Data la situazione, Rosa (Daniela Ioia) cederà e manifesterà l’intenzione di abbandonare la casa in cui vive pur di non provocare maggiori guai, mentre – nel contempo – Viola e Nunzio cercheranno di convincere Eugenio (Paolo Romano) che nel suo staff c’è con ogni probabilità una persona collusa con la camorra.

Evidentemente il magistrato crederà a tale versione, visto che verrà elaborato un piano per stanare la talpa. Ma tale piano si rivelerà pericolosissimo: a quel punto, infatti, il traditore (o la traditrice?…) andrà fuori di testa, prima sparando a Damiano e poi iniziando una vera e propria fuga “da film”!

C’è da aggiungere che la talpa non sarà sola, in quanto si farà scudo di un ostaggio: Rossella (Giorgia Gianetiempo)! E così i due “nemici” Nunzio e Riccardo (Mauro Racanati) si troveranno paradossalmente a dover collaborare tra loro pur di salvare la loro amata. Ci riusciranno? Seguici su Instagram.