Anticipazioni La promessa: Pia propone una tregua a Petra…

Dopo essere stata costretta a riaccettarla tra i domestici della tenuta, Pia Adarre (Maria Castro) cercherà una mediazione con l’odiata Petra Arcos (Marga Martinez); ciò rappresenterà un vero e proprio punto di svolta nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Vediamo dunque di capire meglio che cosa succederà…

La Promessa, news: Pia ricatta Cruz ma…

La storyline sarà legata alla sparizione del piccolo Diego. Una volta che avrà scoperto del coinvolgimento di Feliciano (Marcos Orengo) e di Petra su quanto accaduto al figlioletto, Pia andrà a lamentarsi con la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Al fine di mettere a tacere le voci su un suo ruolo nella storia, la marchesa accetterà dunque la proposta di Petra di licenziarla al posto di Feliciano, il responsabile materiale del rapimento (poiché ha agito su suo ordine).

Tuttavia, trascorse un paio di settimane dall’evento, Pia alzerà la posta in gioco e, in cambio del suo silenzio, pretenderà che Cruz firmi un accordo scritto in grado di garantire a Diego un lauto vitalizio da utilizzare per la sua istruzione. A quel punto, la Ezquerdo accetterà la sottoscrizione di un contratto ma porrà all’interno dello stesso una clausola ben precisa: la riassunzione di Petra. Consultatasi con gli altri domestici, Pia accetterà quindi il contro-ricatto…

La Promessa, trame: Petra ritorna nella tenuta

I colleghi si mostreranno infatti solidali nei riguardi di Pia e converranno con lei sul fatto che sia meglio garantire un’istruzione a Diego per dargli una possibilità, anche se ciò significa continuare a lavorare a stretto contatto con l’arcigna Petra.

Una notizia, quella del ritorno della Arcos, che ovviamente non renderà felice nessuno degli inservienti, fatta eccezione di Feliciano. Ormai allontanatosi da Teresa Villamil (Andrea Del Rio), incapace di perdonarlo per ciò che ha fatto a Diego, il giovane Arcos sarà stato isolato da tutti i colleghi. Non a caso, eviterà persino di mangiare con loro, dopo aver ottenuto il permesso dal maggiordomo Romulo Baeza (Joacquin Climent). Le cose saranno però destinate a cambiare appena Petra ritornerà nella tenuta…

La Promessa, spoiler: Pia propone una tregua a Petra

Eh sì: appena se la ritroverà davanti, Pia sottolineerà a Petra che non riuscirà mai a perdonarla per aver tentato di sottrarle il piccolo Diego, facendo sì che Feliciano lo portasse nel convento di Villalquino. Tuttavia, la governante chiederà alla Arcos di sottrarre l’ascia di guerra per cercare di convivere pacificamente a La Promessa, senza far nascere altri ed inutili malumori.

Una condizione che Petra si prometterà di rispettare e che di fatto garantirà un po' di serena convivenza anche a Feliciano: quest'ultimo verrà infatti invitato a tornare a mangiare con tutti i suoi colleghi, anche se Teresa continuerà a stargli distante. Insomma, nella tenuta si respirerà una pace apparente, almeno per ora. Pace che ovviamente non sarà destinata a durare…