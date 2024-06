Beautiful, anticipazioni americane: Katie e Carter si sono lasciati, ma nessuno se ne era accorto

Nelle recenti puntate americane di Beautiful, il pubblico americano ha appreso che la relazione tra Katie Logan e Carter Walton è finita e… da diverso tempo! La questione è stata tirata in ballo in maniera sfuggente in un dialogo tra i due, dai quali è emerso che non stessero più insieme da tempo.

La più giovane tra le sorella Logan, infatti, si stava confidando con l’avvocato circa la novità nella vita di Bill Spencer, ovvero che Luna Nozawa, cugina di Finn, è a quanto pare sua figlia, concepita durante una notte d’amore con Poppy Nozawa (sorella di Li Finnegan) all’incirca venti anni prima, a seguito di un incontro ad un festival musicale.

Carter, in quell’occasione, ha chiesto a Katie come la cosa la facesse sentire e la donna ha rimarcato che, dopo la fine del rapporto con Bill, non ha avuto relazioni se non quella con Carter: “Sei stato la mia ultima relazione“.

Il verbo al passato ha dunque liquidato il loro flirt, facendo intendere che fosse ormai un capitolo chiuso. A lanciare i primi sospetti pochi episodi prima, era stato in realtà un altro dialogo, stavolta tra Katie e le sorelle, in cui Donna e Brooke, a fronte della nuova love story di Bill con Poppy, hanno interrogato la parente su una possibile latente gelosia che suggerisse un suo sentimento ancora esistente nei confronti dell’ex marito.

I due momenti hanno chiaramente indicato al pubblico la piega che dovrebbero prendere gli eventi: un possibile triangolo tra Katie, Bill e Poppy, che sembra confermato dall’atteggiamento cortese ma carico di tensione tra le due signore.

A Katie, chiaramente, non è piaciuto che Poppy si sia trasferita da Bill con Luna il giorno stesso in cui, grazie ad un test di paternità fai da te, i due hanno ottenuto la conferma che la ragazza fosse figlia di Bill. In particolare Katie si è sentita “buttata fuori” da quella che è stata la sua casa quando, facendo visita all’ex marito, ha trovato solo Poppy. Quest’ultima, visto che l’uomo non era in casa, ha fatto capire a Katie di essere troppo impegnata ad ambientarsi come nuova signora del posto e che la Logan sarebbe dovuta ripassare.

Insomma, Poppy forse non gradiva dover intrattenere l’ex moglie del compagno e Katie ha recepito il messaggio sottinteso sentendosi messa alla porta. Avvertita da Li Finnegan sul passato di Poppy, che la dottoressa ritiene essere sempre stata a caccia di uomini ricchi e più anziani, Katie ha trovato curioso che Poppy si sia fatta avanti dopo decenni, visto che il concepimento di Luna viene descritto come un momento romantico.

Poppy ha affermato di aver tenuto nascosto il sospetto fino ad ora perché temeva un rifiuto di Bill, e di aver atteso qualche mese dopo l’inizio dell’attuale relazione perché voleva essere certa che il loro rapporto fosse abbastanza solido.

Delle giustificazioni deboli sia per Katie che per Li, ma proprio quest’ultima ha eseguito il test che prova la versione di Poppy. Insomma, Luna è davvero l’ennesima figlia di Bill sbucata fuori dal nulla o la verità potrebbe essere un’altra?

Intanto nei prossimi episodi, Katie ammetterà a Bill i sentimenti contrastanti nel vederlo insieme ad un’altra donna che gli ha dato un figlio, confessando insomma che l’amore per lui potrebbe non essersi esaurito davvero. Ciò potrebbe far avere all’editore un qualche ripensamento sulla relazione con Poppy? Quello che è sicuro è che la tensione tra quest’ultima e Katie continuerà ad aumentare e a farsi evidente…

Riguardo alla coppia Katie & Carter, era evidente che gli sceneggiatori non avessero piani per loro: messi insieme velocemente, a quanto pare un po' a caso, ai due non è mai stata concessa alcuna vera e propria trama e, progressivamente, sono spariti dalla scena. Da costanti commentatori delle altrui vicende, hanno smesso di apparire in video, specie in coppia, fino alla rottura sotto tono a malapena accennata da un dialogo.