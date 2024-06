Beautiful, anticipazioni americane: Bill è il padre di Luna (salvo sorprese…)

Nelle puntate americane di Beautiful, il mistero attorno alla paternità di Luna Nozawa sembra essere risolto: la ragazza è figlia di Bill Spencer. Gli autori sembravano essersi presi dei mesi per costruire un certo pathos, in vista di una qualche rivelazione bomba e, invece, il piano era sempre stato quello dell’usato sicuro. Già perché si tratta del terzo figlio che l’editore ha scoperto di avere, a seguito di una relazione passata.

Dopo Liam Spencer e Wyatt Spencer, ecco spuntare dunque un’altra figlia per Bill, senza contare che la stessa strada era stata battuta anche con Flo Logan (sebbene, alla fine, si fosse rivelato un falso allarme). Ma la dinamica è la stessa: una donna del passato che ha sempre tenuto nascosto un figlio al ricco magnate, una donna che come sempre sembra aver preferito l’anonimato per la figlia, le difficoltà economiche, piuttosto che veder riconosciuti i diritti della propria prole nei confronti dell’abbiente padre.

Come vi avevamo riportato, le strade di Bill e della madre di Luna, Poppy Nozawa, si erano incrociate un ventennio fa, in occasione di un festival musicale, dove tra i due era scoppiata la scintilla di una notte, sufficiente a generare una figlia a cui Poppy non ha mai voluto rivelare l’identità del padre.

Qualche mese fa vi avevamo riportato come l’età di Luna fosse stata sufficiente a far scattare in Bill, nonché nel boyfriend della ragazza, R.J. Forrester, il sospetto della parentela, che però Poppy aveva prontamente negato, nonostante tra lei e l’editore si fosse già avviata una liaison che avrebbe dovuto offrire un terreno rassicurante per la donna nei confronti di una tardiva confessione.

All’epoca, invece, Poppy era sembrata estremamente impensierita da quella che poteva essere la verità, a tal punto da osservare con preoccupazione il nipote, Finn. Alcuni dettagli del passato della sorella di Li avevano fatto sospettare un ben più scottante segreto: durante l’anno precedente la nascita di Luna, infatti, Poppy aveva vissuto ospite dei Finnegan.

I fan avevano pensato quindi che la donna potesse aver avuto una tresca con il cognato Jack o, addirittura, sedotto il giovane nipote Finn, il quale, magari, poteva non ricordare niente per via delle “mentine” preferite di Poppy (queste ultime si sono rivelate essere delle droghe che, poco tempo fa, sono state in grado di offuscare la mente di un’ignara Luna che, a causa delle sostanze, si è ritrovata a letto con Zende).

La chance di uno scabroso segreto di famiglia, tuttavia, sembra essere sfumata visto che la paternità di Luna è stata confermata da un test del dna effettuato dalla stessa Li. Quest’ultima, infatti, ha fatto irruzione nel delicato momento in cui Bill, Luna e Poppy stavano per effettuare un test fai da te, accusando la sorella di stare ingannando l’editore. Per evitare sospetti e accuse, Bill ha inviato Li ad eseguire lei stessa il test, in quanto dottoressa.

Con enorme sorpresa di Li, il test ha confermato la versione di Poppy. Bill ha dunque accolto con felicità la nuova figlia, cementando la nuova storia d’amore con Poppy, la quale ha affermato di aver voluto aspettare che la relazione con Bill fosse solida prima di rivelare la verità. Dunque è tutto qui? L’ennesima occasione sfumata per del vero dramma? C’è margine di possibilità che gli autori abbiano voluto gettare del fumo negli occhi e abbiano in serbo delle sorprese?

Intanto Li, per quanto sorpresa che la sorella abbia detto la verità, ha comunque avvertito Katie Logan che a Poppy piace sedurre uomini più grandi e ricchi e che il fatto che non abbia mentito su Luna non significa che non sia la stessa persona inaffidabile e macchinatrice di sempre. Gli spoiler segnalano che Katie farà visita alla nuova famigliola e chissà che non ne risulti gelosa.

Già negli ultimi episodi andati in onda negli USA, infatti, la Logan è apparsa in qualche modo infastidita dalla nuova fiamma dell’ex marito, portando le sue sorelle a chiederle se non sia ancora interessata a Bill. E questo in barba alla sua relazione con Carter Walton: in fondo la coppia non ha mai avuto una trama e gli autori l’hanno accantonata ai margini della narrazione fin dall’inizio, tanto da chiedersi il perché si sia deciso di mettere insieme Carter e Katie se poi la cosa non ha portato a nulla…

Anche la possibile gravidanza di Luna, di cui avevamo già informati, si è rivelata essere solo una brevissima parentesi: la ragazza, allarmata da alcuni sintomi di nausea, aveva immediatamente temuto di essere incinta, cosa che l’avrebbe messa in seria difficoltà. Infatti, tornata insieme a R.J., avrebbe potuto scoprire di aspettare un bambino da Zende, rischiando di far deragliare di nuovo la love story con il figlio di Ridge e Brooke.

Niente paura: assistita da Poppy, Luna ha fatto un test di gravidanza che è risultato negativo, facendo subito sfumare la possibilità di una trama che, seppur vista e rivista, avrebbe fornito del dramma. Anche questa strada, insomma, è stata subito chiusa.

Cosa succederà ora? Una nuova figlia per Bill non è una novità e né rappresenta fonte di trame, visto che l'uomo è single e libero di stare con Poppy e Luna. Inoltre ha dei buoni rapporti con Ridge, che non dovrebbe vedere con contrarietà la storia del figlio con una Spencer, per cui anche la carta della relazione contrastata è fuori questione. Inoltre il triangolo tra la coppia e Zende sembra essere stato già archiviato. Quindi, cosa resta da raccontare ora per le donne Nozawa?