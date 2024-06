La Promessa anticipazioni: Catalina e il sospetto su Cruz

Nuovi dissapori riaccenderanno la faida tra Catalina de Lujan (Carmen Asecas) e la “matrigna” Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. E in tutto ciò avrà un ruolo ben preciso la new entry Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina)…

La Promessa, news: ecco chi è Pelayo

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti, sapete già che Pelayo arriverà alla tenuta su invito di Alonso (Manuel Regueiro), in seguito alla morte di Fernando (Javier Collado). Il marchese resterà infatti colpito dal modo in cui il giovane gli porgerà le sue condoglianze e gli darà ospitalità a La Promessa a tempo indeterminato, per consentirgli di riprendersi da un doppio lutto subìto, ossia quello dei suoi genitori, venuti a mancare improvvisamente a causa di un fatale incidente stradale.

Conte di Añil, Pelayo accetterà dunque la proposta di Alonso e si paleserà nell’abitazione un giorno prima rispetto a quanto annunciato, finendo per indispettire Cruz e restando fin da subito affascinato dalla schiettezza di Catalina. Dopo poco tempo, Pelayo scoprirà che la ragazza ha dato il via insieme ai cuochi della tenuta ad una produzione di marmellata artigianale e vorrà entrare anche lui nel progetto, diventandone finanziatore e aumentando la produzione. Messa da parte un’iniziale riluttanza, Catalina presenterà tale progetto a Alonso, ma occhio a ciò che farà Cruz…

La Promessa, trame: Cruz ci mette lo zampino

Catalina e Pelayo faranno presente ad Alonso ciò che intendono fare con la produzione di marmellate. In pratica, per aumentare la produzione delle stesse, i due nuovi “soci” avranno pensato di coinvolgere nel loro personale progetto anche le casalinghe del marchesato di Lujan, dando loro la possibilità di lavorare in casa una volta appresa dal cuoco Lope (Enrique Fortun) – l’unico in grado di preparare la marmellata – la ricetta perfetta per la produzione.

Da un lato Alonso darà il suo benestare, perché capirà che La Promessa ha comunque bisogno di una nuova entrata extra, dall’altro Cruz si mostrerà fin da subito scettica e ci metterà lo zampino: senza pensarci due volte, toglierà immediatamente Lope dalla cucina e ordinerà a Romulo Baeza (Joaquin Climent) di farlo tornare alla sua antica professione di lacchè. Una volontà, quella di Cruz, alla quale Lope non potrà opporsi, ma che genererà una forte reazione in Catalina…

La Promessa, spoiler: Catalina e il sospetto su Cruz

Eh sì: certa che la nuova mansione affidata a Lope sia un modo utilizzato da Cruz per cercare di boicottare la produzione di marmellate pensata con Pelayo, Catalina andrà immediatamente a lamentarsi col padre Alonso, che per tutta risposta sottolineerà che la marchesa ha sempre coordinato al meglio i ruoli della servitù de La Promessa, rigettando le accuse della figlia.

Comunque sia, Alonso farà presente a Catalina che può benissimo andare a parlare con Cruz della questione, per capire se ci sia un modo per risolvere la situazione venutasi a creare. Tutto ciò farà quindi da preludio ad un nuovo scontro tra Catalina e Cruz? Seguici su Instagram.