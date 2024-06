La Promessa anticipazioni: Cruz ha dei dubbi sull’aborto di Jimena!

Un dubbio alimenterà le giornate di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La dark lady non potrà infatti fare a meno di porsi delle domande sull’improvviso aborto della nuora Jimena de los Infantes (Paula Losada); non a caso, renderà partecipe la “fedele” Petra Arcos (Marga Martinez) di tutte le sue perplessità e le darà un ordine ben preciso…

La Promessa, news: Jimena inscena l’aborto

La storyline comincerà nel momento in cui Jimena confesserà al dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) di non essere mai stata incinta. Dandogli un ingente somma di denaro, la Infantes convincerà il medico a non rivelare al marito Manuel de Lujan (Arturo Sancho) la grande bugia e, come se non bastasse, otterrà il suo aiuto per inscenare un aborto spontaneo.

Un giorno, con il sangue di animale che le avrà procurato la madre Mercedes (Laura Barba), Jimena fingerà dunque di avere avuto una grossa perdita. La domestica Teresa Villamil (Andrea del Rio) chiederà subito aiuto e in pochi minuti Abel si chiuderà da solo nella stanza con Jimena, non consentendo l’accesso a Manuel né tanto meno a Jana Exposito (Ana Garces). Così facendo i due complici potranno dare il via al grande inganno…

La Promessa, trame: Manuel distrutto per la perdita del bambino

Eh sì: al termine di svariate ore, Abel scenderà nel soggiorno de La Promessa e comunicherà a Manuel che purtroppo Jimena ha perso il bimbo che aspettava. Una notizia funesta che il dottor Bueno arricchirà con un altro agghiacciante particolare: il feto presentava diverse malformazioni ed era piccolissimo nonostante i cinque mesi avanzati di gestazione.

Bugie su bugie che rischieranno di essere scoperte quando Manuel chiederà a Jimena di poter vedere il loro figlioletto senza vita. In questo caso, Jimena non si lascerà cogliere impreparata e dirà al marito di aver chiesto a Abel di sbarazzarsi del feto, che a suo dire era terrificante. Iniziativa – questa – che non piacerà a Manuel, il quale si sentirà privato del suo ruolo di padre, dato che non gli è stata data la minima opportunità di dire addio al piccolino.

La Promessa, spoiler: Cruz ha dei dubbi sull’aborto di Jimena

Fatto sta che, nel giro di poco tempo, l’atteggiamento di Jimena finirà per insospettire Cruz. Le prime avvisaglie di ciò si avranno quando la Infantes avrà l’imprudenza di scendere a fare colazione a poche ore dall’aborto, quando invece Abel le aveva raccomandato di rinchiudersi in stanza per qualche giorno per non destare sospetti. Parole, quelle di Bueno, che si riveleranno profetiche perché la Ezquerdo inizierà a dubitare di lei proprio in seguito a tale fatto.

Come avrà modo di dire a Petra, Cruz inizierà a pensare che ci sia qualcosa che non va in quello che è accaduto a Jimena, ma scarterà (a differenza della domestica) l’ipotesi che la nuora sia ancora incinta. Dopo essersi informata sul tanto sangue che la ragazza avrebbe perso prima dello sciagurato aborto, la Ezquerdo darà quindi l’ordine a Petra di osservare con attenzione ogni mossa di Jimena per capire se le stia nascondendo qualcosa.

Tutte queste perplessità faranno affiorare la verità sulla gravidanza mai esistita di Jimena? Di certo, almeno per ora, possiamo dirvi che Cruz non sarà la sola a nutrire dei dubbi. Anche Jana, infatti, noterà qualcosa di strano ma, sfortunatamente per lei, ne parlerà con il bugiardo Abel… Seguici su Instagram.