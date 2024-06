La Promessa anticipazioni: Lorenzo cerca di prendersi gioco di Margarita

I telespettatori de La Promessa lo hanno imparato: del capitano Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) non ci si può fidare, anche quando dà la sua parola d’onore. Un’esperienza che capiterà anche a Margarita (Cristina Fernandez) nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela iberica. Per un soffio, la donna riuscirà infatti a sfuggire ad un inganno ben orchestrato dal padre di Curro (Xavi Lock)…

La Promessa, news: Margarita batte Lorenzo a poker…

La storyline prenderà il via qualche giorno dopo la morte di Fernando de Lujan (Javier Collado), che passerà a miglior vita quando la spietata Cruz Ezquerdo (Eva Martin) deciderà di non dargli la pastiglia in grado di frenare un infarto in corso. Accantonato momentaneamente il lutto, Margarita pretenderà dunque di giocare ad una partita a poker organizzata da Lorenzo in compagnia di alcuni amici.

Il risultato? Margarita riuscirà a battere tutti gli avversari e resterà a giocare da sola con Lorenzo; a quel punto alzerà la posta in gioco, chiedendogli di passarle il 25% de La Promessa di cui dispone in caso di vittoria. Condizione che De La Mata accetterà incautamente, dato che alla fine Margarita riuscirà davvero a trionfare! E nei giorni successivi, data la sua parola d’onore, la donna pretenderà di incontrare un notaio per formalizzare la cessione della proprietà.

La Promessa, trama: Cruz invita Lorenzo a fare qualcosa

Ovviamente, appena le verrà comunicato cosa è successo durante la partita di poker, Cruz si arrabbierà tantissimo con Lorenzo per aver stipulato tale patto con Margarita, soprattutto perché sperava che la cognata ritornasse finalmente a Madrid dopo la morte di Fernando, non causandole più alcun problema.

Per questo, appena resterà da sola con Lorenzo senza che la ascolti il marito Alonso (Manuel Regueiro), Cruz dirà al capitano che deve fare qualcosa per evitare che Margarita entri davvero in possesso de 25% de La Promessa. C’è da dire che, almeno inizialmente, Lorenzo traviserà il discorso di Cruz, tant’è che penserà che la cognata gli stia chiedendo di uccidere Margarita, ma poi capirà di dover utilizzare l’astuzia per evitare che il passaggio di “testimone” avvenga.

La Promessa, spoiler: Lorenzo cerca di ingannare Margarita ma…

Con la complicità del suo notaio, Lorenzo metterà una clausola nel contratto di cessione de La Promessa: in pratica, nella stessa verrà scritto che l’accordo può sciogliersi in maniera unilaterale qualora il cedente offrisse 1.000 peseta al beneficiario entro un mese dalla firma: una cifra irrisoria per Lorenzo, che di fatto farebbe perdere tutto quanto a Margarita senza nessun modo di potersi opporre.

L’inganno, fortunatamente, non riuscirà grazie al repentino intervento di Catalina (Carmen Asecas). Nel momento in cui la zia starà per firmare il contratto, Catalina irromperà infatti nella stanza e consiglierà a Margarita di leggere bene il contratto, puntando sul fatto che in passato il capitano ha già imbrogliato il padre Alonso su un prestito concessogli, per mettere le mani sulla tenuta.

Messa in guardia dalla nipote, Margarita leggerà dunque attentamente l'accordo e si renderà conto della clausola, mandando a monte la firma in attesa di ulteriori verifiche. Insomma, almeno per ora, Lorenzo non riuscirà a farla franca, con conseguente arrabbiatura di Cruz…