La Promessa anticipazioni: Manuel mette alle strette Cruz, ecco perché

Fino a quando Manuel de Lujan (Arturo Sancho) si fiderà ciecamente delle parole della madre Cruz Ezquerdo (Eva Martin)? Per avere la risposta a questa domanda bisognerà osservare con attenzione ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Un sospetto di Jana Exposito (Ana Garces) farà infatti vacillare il marchesino…

La Promessa, news: Ramona sparisce nel nulla

La storyline si delineerà quando l’anziana Ramona (Inma Perez Quiros) sparirà nel nulla. Dato che la donna stava per raccontare a lei e al fratello Curro (Xavi Lock) quanto accaduto anni prima alla madre Dolores (Anai Gonzalez), Jana darà subito l’allarme. Ottenuto il consenso di Alonso (Manuel Regueiro), darà quindi inizio alle ricerche, supportata dagli altri domestici de La Promessa, ma di Ramona non ci sarà più traccia.

Certa che le sia accaduto qualcosa di grave, Jana andrà in più di un’occasione nella casetta ormai abbandonata di Ramona. E un giorno troverà un ventaglio di proprietà di Cruz. Ovviamente, la Exposito avrà dunque il sentore che la marchesa abbia avuto un ruolo nella sparizione dell’anziana. Tuttavia, non saprà in che modo accertare il suo sospetto, motivo per il quale penserà di chiedere aiuto proprio a Manuel. Almeno inizialmente, l’uomo non reagirà però nel migliore dei modi…

La Promessa, trame: è scontro tra Jana e Manuel

Eh sì: non appena Jana insinuerà col ventaglio in mano che Cruz potrebbe essere coinvolta nella sparizione di Ramona, Manuel si arrabbierà tantissimo con la domestica. Comunque sia, una volta che avrà ragionato meglio sul da farsi, il marchesino prometterà alla donna di fare luce sulla questione.

Per evitare che la madre si arrabbi, Manuel comincerà quindi a sondare il terreno e chiederà a Cruz se ha conosciuto Ramona. In questo caso, la marchesa darà una risposta negativa, ma le sue parole non convinceranno affatto il giovane Lujan. Non a caso, in un dialogo successivo, Manuel affronterà nuovamente Cruz e le mostrerà il ventaglio trovato da Jana a casa di Ramona. A quel punto, la marchesa dovrà dare al figlio una risposta alquanto strampalata…

La Promessa, spoiler: Cruz ammette di aver mentito su Ramona

Pur mostrandosi arrabbiata per la poca fiducia che il figlio le ha riservato, Cruz ammetterà di aver conosciuto Ramona in una difficile circostanza. In pratica, farà presente al figlio che l’anziana, conosciuta da tutti come una guaritrice, l’ha aiutata tanti anni prima a soccorrere la secondogenita Leonor, punta da una vespa.

Appurato ciò, Cruz dirà poi a Manuel di aver rincontrato per caso Ramona qualche giorno prima della sua sparizione. E così giustificherà la presenza del ventaglio ritrovato da Jana nella casa. Tali parole convinceranno Manuel? In realtà, il dialogo verrà interrotto a metà da una “tragedia”, di cui vi parleremo molto presto… Seguici su Instagram.