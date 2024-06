La Promessa anticipazioni: Ramona sparisce nel nulla!

Non c’è pace per Jana Exposito (Ana Garces) e il fratello Curro de la Mata (Xavi Lock). Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, i due sembreranno infatti sul punto di scoprire la verità sul loro passato, ma un evento improvviso mescolerà ancora una volta le carte in tavola: Ramona (Inma Perez Quiros) sparirà nel nulla…

La Promessa, news: Ramona si rifiuta di dire a Jana e Curro ciò che sa su Dolores

Anche se avrà delle informazioni abbastanza dettagliate sul passato di Dolores (Ana Gonzalez), compreso il nome dell’uomo con il quale ha avuto una relazione e dato alla luce il piccolo Curro, Ramona fingerà di non sapere nulla sul passato sentimentale dell’amica ed inviterà più volte Jana a non frugare nel passato per evitare che qualcuno possa decidere di farle del male.

Una situazione, quella legata ai silenzi dell’anziana, che indisporrà Curro, il quale – già turbato dall’evolversi della relazione con Martina (Amparo Pinero) – finirà per aggredirla in malo modo, prendendosi un sonoro rimprovero da Jana. Fatto sta che, col trascorrere degli episodi, anche qualcun altro inizierà ad interessarsi a Ramona e sembrerà decisamente preoccupato dal ritorno della donna nel territorio di Lujan…

La Promessa, trame: Cruz dà a Petra un ordine su Ramona

Eh sì: l’arcigna Petra Arcos (Marga Martinez) scoprirà infatti che Ramona è riapparsa a Lujan dopo tanti anni e metterà subito sull’avviso la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Quest’ultima asserirà dunque che l’anziana sa troppe cose che potrebbero comprometterla e inviterà Petra a seguire dettagliatamente i suoi ordini per evitare che possa metterla in cattiva luce.

Approfittando del suo licenziamento, che Cruz sarà costretta a portare avanti quando la governante Pia Adarre (Maria Castro) l’accuserà del rapimento del piccolo Diego, compiuto anche dall’ingenuo Feliciano (Marcos Orengo), Petra si muoverà quindi nell’ombra e i suoi sforzi produrranno fin da subito un soddisfacente risultato…

La Promessa, spoiler: Ramona sparisce nel nulla

Possiamo anticiparvi che, un giorno, Ramona leggerà attentamente l’ultima lettera che le ha scritto Dolores e, stanca di tacere, si preparerà a raccontare la verità a Jana e a Curro. Un’intenzione che l’anziana svelerà alla Exposito, chiedendole di recarsi il giorno successivo nella sua abitazione, insieme al fratello, perché ha una cosa molto importante da dire loro.

Ramona non potrà però raccontare nulla perché sparirà improvvisamente, lasciando Jana e Curro con un pugno di mosche in mano. Sarà quindi facile pensare che dietro la sparizione di Ramona ci siano Cruz e Petra. Tuttavia, Jana non si arrenderà e, ottenendo il consenso del marchese Alonso (Manuel Regueiro), avviserà le autorità e inizierà, al fianco di tutti i domestici della tenuta, delle vere e proprie squadre di uomini per cercare di rintracciare Ramona. Non è detto però che le ricerche risolveranno il mistero… Seguici su Instagram.