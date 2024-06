La Promessa anticipazioni: Pelayo, ecco con chi è in combutta in realtà!

Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa i telespettatori dovranno fare particolare attenzione ad una new entry, ossia a Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), il conte di Añil. L’uomo instaurerà infatti fin da subito un legame amichevole con Catalina de Lujan (Carmen Asecas), ma possiamo dirvi fin da subito che non bisognerà affatto fidarsi di lui per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Pelayo arriva nella tenuta

Per prima cosa, vi ricordiamo che Pelayo arriverà nella tenuta con l’intento di porgere a Alonso (Manuel Regueiro) le sue personali condoglianze per la recente morte del fratello Fernando (Javier Collado), che come sapete è passato a miglior vita perché Cruz Ezquerdo (Eva Martin) ha deciso di non dargli la pastiglia in grado di fermare l’attacco cardiaco che aveva in corso.

A sua volta in lutto per la recente scomparsa dei suoi genitori, venuti a mancare a causa di un triste incidente d’auto, Pelayo attirerà le attenzioni di Catalina, che passerà tantissimo tempo in sua compagnia. Una sintonia immediata che porterà i due anche ad avviare una società per produrre marmellate, idea imprenditoriale che non piacerà affatto all’arcigna Cruz…

La Promessa, trame: Cruz sabota la società di Catalina e Pelayo ma…

Eh sì: dato che Pelayo e Catalina vorranno utilizzare le casalinghe del paesello per produrre più marmellata e venderla utilizzando il marchio de La Promessa, Cruz cercherà di sabotare l’idea imprenditoriale, a suo dire per salvaguardare il buon nome della sua famiglia. Per questo, come prima mossa, obbligherà Lope (Enrique Fortun) a riassumere la sua antica mansione di lacchè, mandandolo via dalle cucine.

Con tale stratagemma, Cruz spererà così che Lope non possa più aiutare Catalina e Pelayo a tramandare alle donne del paese le ricette delle varie marmellate; tuttavia, alla fine ogni sotterfugio della Ezquerdo si rivelerà vano e la prima grande produzione di marmellate andrà a segno. In ogni caso, questa sconfitta di Cruz farà da preludio ad una grande rivelazione, che rimetterà tutto quanto in gioco…

La Promessa, spoiler: il grande segreto di Pelayo

Possiamo infatti anticiparvi che, col trascorrere della narrazione, si scoprirà che in realtà Pelayo è arrivato a La Promessa proprio su ordine di Cruz, che gli ha chiesto di andare lì per sedurre in tempi brevi Catalina e portarla via. Un vero e proprio colpo di scena, quello legato alla presenza di Gomez de la Serna nella tenuta, che per la Ezquerdo sarà diventato un nuovo problema da risolvere.

Non a caso, nel corso di un dialogo, Cruz rimprovererà aspramente Pelayo, ricordandogli che è lì per andarsene quanto prima mano nella mano con Catalina e non per aprire un negozio di marmellate come ha fatto. Rimostranza da cui il Conte non si lascerà intimidire, asserendo che anche la società fa parte del suo piano per sedurre la Lujan ed avvicinarsi pian piano a lei.

Insomma, partendo da questi presupposti, sembrerà proprio che Catalina stia per cadere con tutte le scarpe in un intrigo ben ordito da Cruz. Ma la storyline finirà davvero così? Seguici su Instagram.