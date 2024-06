My Home My Destiny anticipazioni: il matrimonio di Nuh e Cemile

Nozze in vista nei prossimi episodi di My Home My Destiny. Nonostante la forte opposizione di Mehdi (Ibrahim Celikkol) e Müjgan (Zeynep Kumral), Cemile Karaca (Elif Sönmez) e Nuh (Fatih Koyunoğlu) decideranno di coronare il loro sogno d’amore e si sposeranno. Tuttavia, la cerimonia riserverà anche alcune sorprese…

My Home My Destiny, news: Mujgan e Mehdi non danno la loro benedizione al matrimonio

Come prima cosa, è bene precisare che Mehdi non darà la sua personale benedizione al matrimonio, una volta che scoprirà tutto quanto, perché temerà che Nuh stia soltanto utilizzando la sorella Cemile per dimenticare Emine (Naz Göktan), la donna della quale è stato davvero innamorato per tanto tempo. Una convinzione alla quale Mujgan darà subito il suo appoggio, anche perché non vorrà che Cemile si sposi poiché temerà di ritrovarsi da sola nella grande casa di famiglia.

In ogni caso, pur sapendo di mettersi contro Mehdi e Mujgan, Cemile non darà ascolto alle rimostranze dei parenti. Appena Nuh la rassicurerà circa la veridicità dei suoi sentimenti, la donna sceglierà infatti di sposare il fidanzato il giorno successivo. Si tratterà insomma di nozze last minute, che i piccioncini potranno organizzare grazie all’aiuto di Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e Sultan (Hülya Duyar), che sceglieranno come loro personali testimoni.

My Home My Destiny, spoiler: Nuh e Cemile, il matrimonio!

Agendo in tale modo, Nuh e Cemile arriveranno il giorno successivo alle loro nozze. La sala addobbata per il ricevimento sarà però praticamente deserta, in quanto diversi invitati avranno scelto di non partecipare ai festeggiamenti per non fare un torto né a Mehdi e né a Mujgan, fortemente contrari allo sposalizio.

Nonostante ciò, Nuh e Cemile vorranno andare fino in fondo con il matrimonio e alla fine si scambieranno i voti nuziali, diventando di fatto marito e moglie. L’unione verrà accolta con un applauso dall’officiante, dalle testimoni Zeynep e Sultan e da Sakine (Zuhal Gencer), Nermin (Senan Kara) e Dilara (Helin Kandemir). Occhio però al piacevole colpo di scena…

My Home My Destiny, trame: Mujgan e Mehdi si presentano al matrimonio

Alla fine, nel bel mezzo della festa e in due momenti distinti, si presenteranno a sorpresa anche Mujgan e Mehdi, i quali daranno i loro personali auguri agli sposi, accantonando di fatto tutte le divergenze sorte nelle ore precedenti. Un bel lieto fine che consentirà a Mehdi di tentare di riavvicinarsi anche all’ormai ex moglie Zeynep, ballando insieme a lei un tipico ballo nuziale turco.

Ciò basterà a far scattare nuovamente la scintilla tra i due protagonisti? In realtà, nel loro cammino potrebbe presto inserirsi l'avvocato Barış Tunahan (Engin Öztürk) che, come abbiamo segnalato nei nostri post precedenti, scoprirà che Mehdi aspetta ogni notte Zeynep all'uscita dal lavoro e, preoccupato, parlerà di tale comportamento a Nermin…