Tempesta d’amore: Alexandra cede alla passione con Christoph! E decide di… | Anticipazioni italiane

Odi et amo sembra essere stata scritta per Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) e Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Amatisi e odiatisi con eguale intensità, questo due personaggi non riescono a stare lontani uno dall’altro. E così nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore accadrà l’inevitabile… Ecco dunque cosa succederà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph si riavvicina ad Alexandra

Per quasi trent’anni Alexandra ha atteso il giorno della sua rivincita su Christoph, reo di averla lasciata da un giorno all’altro per inseguire ricchezza e potere. Quando se l’è ritrovato davanti, però, tutta la rabbia ed il rancore sono scomparsi, spazzati via da dei sentimenti travolgenti.

Proprio quando la Schwarzabch sembrava determinata a chiudere il proprio matrimonio per iniziare una nuova vita al fianco di Saalfeld, però, due fatti hanno cambiato tutto: il ricatto di Markus (Timo Ben Schöfer) ed il drammatico incidente di Eleni.

A quel punto per l’amore di Alexandra e Christoph sembravano non esserci più chance. Complice l’arresto di Markus, però, i due hanno iniziato a trascorrere sempre più tempo insieme, riavvicinandosi pericolosamente. Un legame che è stato cementificato dalla rivelazione che Eleni è figlia di Saalfeld!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph e Alexandra cedono alla passione

Al settimo cielo, l’albergatore ha promesso ad Alexandra supporto incondizionato, arrivando ad offrirsi di coprire completamente gli altissimi costi per trasportare e far curare Eleni negli Stati Uniti presso una neurologa di fama mondiale. Un gesto che non resterà senza conseguenze…

Profondamente toccata dalla generosità dell’albergatore e dall’evidente affetto che quest’ultimo prova nei confronti di Eleni, Alexandra verrà sopraffatta dai propri sentimenti… e questa volta non resisterà!

Conscia del fatto che nulla può reprimere ciò che prova per Christoph, la donna si lascerà così andare alla passione con quest’ultimo. E a quel punto Alexandra capirà di dover prendere una decisione coraggiosa… Seguici su Instagram.