Tempesta d’amore: Alexandra e Leander in guerra per Eleni! | Anticipazioni italiane

Uno dei rapporti più complessi di questa stagione si sta pian piano sviluppando. Dopo un inizio decisamente difficile, nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) torneranno a scontrarsi. E l’oggetto della contesa sarà ancora una volta Eleni (Dorothée Neff)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra contro Leander

Se ci sono due persone che tengono alla salute di Eleni più di ogni altra cosa, sono Leander e Alexandra. Peccato solo che proprio la preoccupazione per la loro amata li abbia portati su fronti opposti…

Dopo un primo incontro al vetriolo (la Schwarzbach aveva umiliato il giovane medico non dando alcun valore alla sua opinione professionale), i rapporti sembravano migliorati grazie al risveglio di Eleni. Risveglio che, come sappiamo, è avvenuto proprio grazie a Saalfeld. L’ascia di guerra, però, non è rimasta sotterrata a lungo…

Quando Eleni ha avuto un attacco di panico non riuscendo più a riconoscere la madre, Leander ha infatti allontanato Alexandra dalla stanza della figlia, attirandosi le ire della donna. Una situazione che peggiorerà ulteriormente quando la Schwarzbach sorprenderà il medico in atteggiamenti decisamente troppo intimi con la sua giovane paziente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Alexandra vuole portare Eleni negli USA

Sarà in questo contesto che – grazie all’intervento di Christoph (Dieter Bach) – Alexandra riuscirà finalmente a mettersi in contatto con una rinomata neurologa, considerata la migliore al mondo per casi come quello di Eleni. Ebbene, la specialista accetterà di occuparsi della giovane Schwarzbach… a patto però che quest’ultima la raggiunga negli Stati Uniti!

Determinata a garantire alla figlia le cure migliori e potendo contare sul sostegno economico di Christoph, Alexandra deciderà dunque di trasferire la figlia in America. Una decisione che farà andare su tutte le furie Leander!

Convinto che la cosa migliore per la paziente sia rimanere in un ambiente familiare, Saalfeld si opporrà dunque con decisione ai piani della Schwarzbach e riuscirà ad influenzare anche Eleni. E a quel punto Alexandra gli dichiarerà guerra… Come andrà a finire? Seguici su Instagram.