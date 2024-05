Tempesta d’amore: Eleni non riconosce più sua madre! E Leander… | Anticipazioni italiane

Per una madre non c’è incubo peggiore che perdere i propri figli. Lo sa bene Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore rischierà di perdere sua figlia Eleni (Dorothée Neff) per ben due volte… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Alexandra Schwarzbach è senza dubbio un personaggio molto complesso: cinica donna d’affari, amante passionale, ma anche madre amorevole e pronta a tutto per i propri figli. È stato proprio quest’ultimo lato ad emergere maggiormente negli ultimi giorni, a causa di un evento drammatico.

Il terribile incidente che ha portato Eleni a cadere in un coma profondo ha infatti colpito duramente Alexandra, che si sta struggendo ogni giorno pensando alle condizioni dell’adorata figlia. Proprio quando la donna inizierà a perdere le speranze di vedere la sua “bambina” riaprire gli occhi, però, arriverà un vero e proprio miracolo: Eleni si risveglierà grazie all’intervento di Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag)!

Inutile dire che la notizia del risveglio di Eleni verrà accolta con incredulità e gioia da tutti al Fürstenhof e in particolar modo dalla famiglia Schwarzbach. Al settimo cielo, Alexandra si precipiterà dunque in ospedale, dove ringrazierà personalmente Leander, riavvicinandosi così a lui dopo il loro poco piacevole incontro di poco tempo fa. Purtroppo, però, l’idillio non durerà a lungo…

Quando Alexandra farà visita alla figlia, la attenderà infatti un’esperienza terribile: invece che essere felice della visita della madre, Eleni reagirà con terrore in quanto non riconoscerà Alexandra! Ebbene, la ragazza si agiterà a tal punto che Leander si vedrà costretto ad intervenire, allontanando Alexandra dalla stanza della sua amata. Un gesto che la donna non apprezzerà…

Fuori di sé per la rabbia ed il dolore, la Schwarzbach pretenderà dunque che non sia Leander bensì la primaria di neurologia ad occuparsi di Eleni. Ed il giovane Saalfeld non sarà l’unico su cui Alexandra sfogherà la sua frustrazione: anche Christoph (Dieter Bach) dovrà infatti subire le accuse della sua ex!

Insomma, quello che doveva essere un momento di gioia, si trasformerà nell'ennesimo dramma. E sarà proprio in questa situazione che il rapporto tra Eleni e Leander inizierà a crescere, rafforzandosi sempre di più…