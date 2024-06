Tempesta d’amore: André torna dall’Africa! Ma Helene… | Anticipazioni italiane

Alcuni amori sembrano nati sotto una cattiva stella. È decisamente questo il caso di André Konopka (Joachim Lätsch) e Helene Richter (Sabile Werner), che ormai da settimane si rincorrono senza successo. Una situazione che non sembra destinata a cambiare… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André torna dal Sudafrica

Sono trascorsi ormai dei mesi da quando l’amicizia tra André e Helene si è trasformata in qualcosa di più. Peccato solo che per parecchio tempo nessuno dei due abbia avuto il coraggio di dichiararsi. E, quando finalmente Konopka e la Richter si sono aperti reciprocamente il cuore, lo chef è dovuto partire per un lungo viaggio in Africa…

Come prevedibile, la distanza non ha aiutato questo amore appena nato… anzi! La mancanza di messaggi da parte di André ha reso profondamente insicura la povera Helene, tanto da portarla a dubitare dei sentimenti dell’uomo nei suoi confronti. E sarà in questo contesto che Konopka tornerà al Furstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André e Helene sfortunati in amore

Inutile dire che la Richter sarà al settimo cielo quando si ritroverà davanti il proprio amato. Questo attesissimo ricongiungimento, però, non andrà come previsto. Lo chef, infatti, si mostrerà abbastanza freddo, alimentando ancora una volta l’insicurezza della donna. E non è finita qui…

Quando poco dopo André proverà a rimediare organizzando una cenetta romantica per Helene, quest’ultima sarà infatti costretta ad interrompere l’appuntamento galante a causa di un imbarazzante problema gastrointestinale!

Riusciranno i due innamorati a sconfiggere la malasorte e diventare finalmente una coppia?