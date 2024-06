Tempesta d’amore: Helene dubita dei sentimenti di André. E lui… | Anticipazioni italiane

Può un amore appena nato sopravvivere alla distanza? Nel caso di André Konopka (Joachim Lätsch) e Helene Richter (Sabile Werner) le chance sembreranno davvero scarse! Partito per il Sudafrica poco dopo essersi dichiarato alla sua amata, lo chef riuscirà infatti a spezzare il cuore di quest’ultima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André parte per il Sudafrica

Dopo settimane di incomprensioni e paura, alla fine André e Helene hanno finalmente trovato il coraggio di aprirsi reciprocamente il cuore, ammettendo i propri sentimenti. Un momento toccante che sembrava il preludio di una bellissima storia d’amore. Il tempismo, però, non è dalla loro parte…

Come sappiamo, lo chef pianifica da tempo un lungo viaggio in Sudafrica per trascorrere del tempo con l’amato figlio Simon (René Oltmanns). Per non perdere tempo, l’uomo ha chiesto alla Richter un appuntamento galante, che lascerà però entrambi con l’amaro in bocca.

E così André partirà per il suo lungo soggiorno nel continente nero senza aver davvero chiarito la situazione con la sua amata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André delude Helene

Inutile dire che Helene sarà non poco preoccupata per gli effetti che la distanza geografica potrebbe avere sulla loro relazione. Un timore che non farà che aumentare quando la donna attenderà invano un segno di vita dal suo amato…

Partito ormai da giorni, André infatti non solo non la chiamerà ma non le invierà nemmeno un messaggio. E la situazione per Helene peggiorerà quando scoprirà che lo chef ha invece trovato il tempo per telefonare a Michael (Erich Altenkopf)!

A quel punto la Richter inizierà a convincersi che che Konopka non provi per lei un interesse sincero. Proprio quando la donna sarà ormai rassegnata, però, arriverà una sorpresa inaspettata…