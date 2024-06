Tempesta d’amore: Eleni capisce di amare Leander! E decide di… | Anticipazioni italiane

Il momento della svolta è arrivato! Dopo settimane di tira e molla, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) capirà infatti finalmente che Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) è per lei molto più di un angelo custode. E a quel punto la ragazza prenderà una decisione importante… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni scopre la verità su Alexandra e Markus

Sono passate settimane ormai dal primo magico incontro tra Eleni e Leander. Incontro che ha permesso il risveglio della ragazza dal coma, creando tra i due protagonisti un legame indissolubile. Se il giovane medico ha capito in quel momento di essersi innamorato, però, altrettanto non si può dire della Schwarzbach.

Benché legatissima a Leander – in cui vede un vero e proprio angelo custode – Eleni non ha ancora capito la natura dei suoi sentimenti nei suoi confronti. E così – nemmeno quando tra loro è scattato il bacio davanti alla roccia simbolo del loro legame – la ragazza ha voluto ammettere la verità. Le cose, però, stanno per cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni decide di partire

Il momento della svolta arriverà quando Eleni scoprirà grazie a Christoph (Dieter Bach) l’ennesima bugia dei genitori: Markus (Timo Ben Schöfer) ricattò Alexandra (Daniela Kiefer) affinché quest’ultima tornasse da lui!

Sconvolta, la ragazza deciderà di prendere le distanze dalla propria famiglia e lasciare Bichlheim per iniziare altrove una nuova vita. Una decisione che addolorerà tutti al Furstenhof… a partire da Leander!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Eleni incontra Leander e resta a Bichlheim

Sconvolto all’idea che la sua amata stia per uscire dalla sua vita, Saalfeld proverà invano a fermare quest’ultima, ma sembrerà ormai troppo tardi. Disperato, il medico si recherà dunque alla radura dove giace la roccia simbolo del suo amore per Eleni. Ed il destino vorrà che anche quest’ultima sia arrivata – come per magia – allo stesso luogo!

Ebbene, la Schwarzbach resterà così colpita da questo segno del destino da capire finalmente di essere legata a Saalfeld da un amore profondo. E sarà proprio questo legame speciale a convincere la ragazza a restare a Bichlheim… Seguici su Instagram.