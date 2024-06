Tempesta d’amore: Leander bacia Eleni! E lei… | Anticipazioni italiane

Momenti di grande romanticismo sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Fra pochissimo, infatti, tra i due protagonisti Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) ed Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) si arriverà ad un magico bacio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni e Leander uniti dalla magia

Fin dal loro primo incontro è stato chiaro che Leander ed Eleni sono legati da qualcosa di magico. Conosciutisi in sogno prima ancora che nella vita reale, i due protagonisti si stanno infatti trovando ogni giorno di fronte ad ulteriori “segni” non spiegabili razionalmente.

Il simbolo del loro legame è senza dubbio una strana roccia in una radura nel bosco: un luogo in cui Saalfeld e la Schwarzbach continuano a ritrovarsi come per magia ogni volta che nelle loro vite accade qualcosa di importante.

È stato infatti qui che Eleni ha sognato di incontrare Leander per la prima volta e sempre qui il medico ha ritrovato la sua amata quando quest’ultima si è persa a causa di un attacco di panico. E gli avvenimenti speciali legati a questo luogo sono destinati a continuare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander bacia Eleni

Tutto inizierà quando Eleni cadrà ancora una volta preda di un crollo psicologico che la porterà ad avere delle allucinazioni. Ebbene, Leander non solo riuscirà a calmarla, ma le donerà un amuleto nella speranza di aiutarla a ritrovare la serenità. Un metodo decisamente anticonvenzionale (specialmente per un medico) che però funzionerà!

Sarà così che la giovane Schwarzbach riuscirà pian piano a ritrovare il suo equilibrio, al punto che le cure di Leander non saranno più necessarie. Una bella notizia che però farà sprofondare Saalfeld nel timore di perdere la donna che ama…

Ebbene, proprio mentre il medico inizierà a pensare di dichiararsi alla sua amata, il destino lo porterà ad incontrare casualmente quest’ultima davanti alla “loro” roccia. E sarà qui che – complice il racconto della leggenda che avvolge quel luogo misterioso – tra tra i due ragazzi si creerà un’atmosfera magica che porterà Leander a baciare Eleni!

Tra questi due amatissimi personaggi sarà finalmente esploso l’amore? Seguici su Instagram.