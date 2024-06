Tempesta d’amore: Eleni rinuncia alle cure negli USA e decide di… | Anticipazioni italiane

Nell’arco di pochi giorni, il mondo di Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) è crollato, lasciando la bella protagonista della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore senza certezze. E così, una volta superato lo shock, la ragazza inizierà a prendere delle decisioni difficili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni delusa da Alexandra e si perde

Arrivata a Bichlheim come figlia devota ed erede di un impero finanziario, Eleni ha visto ogni sua certezza andare a pezzi: non solo i genitori si sono rivelati degli imprenditori senza scrupoli, ma sua madre Alexandra (Daniela Kiefer) ha intrecciato una relazione extraconiugale con Christoph (Dieter Bach)!

Insomma, non c’è da stupirsi se la giovane Schwarzbach avrà un crollo mentale, che metterà a rischio la sua stessa vita. A causa di un grave attacco di panico, la ragazza inizierà infatti a vagare senza meta nel bosco, allontanandosi sempre più dal Fürstenhof…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni decide di restare a Bichlheim

Proprio quando la situazione sembrerà ormai disperata, però, accadrà qualcosa di assolutamente incredibile: Eleni troverà una radura da lei già vista in sogno… e sarà proprio lì che Leander (Marcel Zuschlag) la raggiungerà, come per magia!

Inutile dire che l’accaduto rafforzerà ulteriormente il legame tra la giovane donna ed il medico, al punto che la Schwarzbach dichiarerà di volersi affidare unicamente alle cure di quest’ultimo! Al contrario, i rapporti tra Eleni ed Alexandra non accenneranno a migliorare…

Sarà così che la ragazza annuncerà alla madre di aver preso una decisione: rinunciare alle costosissime cure negli Stati Uniti e rimanere a Bichlheim per affidarsi alle premure di Leander! Come reagirà Alexandra di fronte a questa decisione? E, soprattutto, sarà la scelta giusta? Seguici su Instagram.