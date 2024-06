Tempesta d’amore: Leander ritrova Eleni e le salva la vita (grazie ad un sogno) | Anticipazioni italiane

Momenti ad alto tasso drammatico (ma anche romantico) ci attendono nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochi giorni Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) sarà infatti protagonista di un episodio che rischierà di avere conseguenze a dir poco drammatiche. E sarà proprio allora che il suo legame magico con Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) si manifesterà in tutta la sua potenza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni ha un attacco di panico e si perde

Da quando si è risvegliata dal coma, Eleni ha subito uno shock dietro l’altro, vedendo ogni sua certezza sgretolarsi… a partire dall’immagine idilliaca che aveva sempre avuto della propria famiglia!

Se la notizia dell’arresto dell’adorato padre Markus (Timo Ben Schöfer) e dei guai finanziari dell’azienda di famiglia sono stati un duro colpo, il vero trauma si è verificato quando la ragazza ha sorpreso in flagrante Alexandra (Daniela Kiefer) e Christoph (Dieter Bach)!

Sconvolta dalla scoperta che la madre sta tradendo il marito mentre quest’ultimo è chiuso in carcere, Eleni ha deciso di lasciare il Fürstenhof e trasferirsi in un appartamento con Shirin (Merve Çakır) e Valentina (Aylin Ravanyar)!

Peccato solo che – quando si sveglierà per la prima volta nella sua nuova casa – la Schwarzbach avrà un vuoto di memoria e andrà nel panico. Non avendo idea di dove si trovi né di come sia arrivata lì, Eleni fuggirà dunque l’abitazione e inizierà a vagare nel bosco, perdendo velocemente l’orientamento. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander ritrova Eleni

Inutile dire che la scomparsa della giovane Schwarzbach scatenerà il panico generale al Fürstenhof e tutti si prodigheranno per ritrovare la ragazza… a partire da Alexandra e Leander! Messi temporaneamente da parte gli antichi livori e le reciproche accuse per l’accaduto, i due non lasceranno nulla di intentato per ritrovare la loro amata. Sarà però un sogno a guidare quest’ultima…

Dopo aver vagato senza meta nella foresta bavarese, Eleni raggiungerà infatti un luogo a lei stranamente familiare: una radura in cui si trova una grossa roccia. Ebbene, con suo grande sconcerto, la ragazza si renderà conto di aver sognato di visitare proprio quel luogo, ricongiungendosi ad un uomo misterioso…

Ma sarà davvero solo un sogno? Inutile dire che la risposta è "no"! Per la gioia e lo stupore della Schwarzbach, Leander comparirà infatti magicamente, esattamente come nella sua visione onirica! E così non solo Saalfeld la salverà ancora una volta, ma le dimostrerà quanto il loro legame sia profondo…