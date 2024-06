Tempesta d’amore: Eleni spezza il cuore di Leander! E lui… | Anticipazioni italiane

Un atto di coraggio può portare a grandi soddisfazioni, ma anche a terribili delusioni. Rientra purtroppo nella seconda categoria Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroverà con il cuore spezzato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leander bacia Eleni

Da quando ha scoperto la sua vocazione, Leander non ha avuto che un sogno nella vita: diventare un grande medico. L’amore, invece, non era è mai stato una priorità… almeno fino a che il giovane Saalfeld non è arrivato al Furstenhof!

L’incontro con Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) ed il legame magico che si è creato con lei hanno infatti portato Leander ad innamorarsi perdutamente: un sentimento che ha però dovuto tenere nascosto a causa del suo rapporto medico-paziente con la ragazza. Con il passare del tempo, comunque, Eleni inizierà a stare meglio e non avrà più bisogno delle attenzioni di Leander. Una situazione che addolorerà inevitabilmente il medico…

Spinto dalla cugina Valentina, il ragazzo inizierà dunque a pensare di dichiararsi alla Schwarzbach. Ebbene, sarà proprio allora che Leander ed Eleni si incontreranno casualmente davanti alla “roccia magica” e a quel punto – complice un momento di improvvisa intimità – il medico prenderà il coraggio a due mani e bacerà la sua amata!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni delude Leander

Sopraffatta dalla magia del momento, inizialmente Eleni ricambierà il bacio del medico. Basterà però qualche secondo perché la ragazza riprenda il controllo e respinga Leander, per poi allontanarsi confusa.

Turbata dall’accaduto, la Schwarzbach non riuscirà infatti a spiegarsi il comportamento del suo adorato medico e temerà che quel bacio possa rovinare il loro rapporto. Nel frattempo, Saalfeld temerà invece di aver fatto un passo falso, allontanando per sempre da sé la donna che ama…

E così, quando la situazione inizierà a diventare insostenibile per entrambi, Eleni deciderà di affrontare Leander per salvare il loro rapporto… ma non nel modo che il medico avrebbe sperato! La ragazza dichiarerà infatti che il loro bacio non ha avuto alcuna importanza, pregando Saalfeld di restare amici! Come reagirà lui di fronte a questo duro colpo?