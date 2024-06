Tempesta d’amore: I Saalfeld scoprono l’inganno di Erik… e lo rovinano! | Anticipazioni italiane

A forza di giocare col fuoco prima o poi ci si brucia. Una lezione che Erik Vogt (Sven Waasner) non sembra proprio voler imparare! Dopo aver ricevuto infinite “seconde possibilità”, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo tradirà infatti ancora una volta la fiducia dei suoi cari. E questa volta ne pagherà le conseguenze… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik truffa Christoph e Werner

Da settimane ormai Erik lotta con i suoi problemi economici. Ritrovatosi con un’ingente somma da pagare a causa del matrimonio di Josie (Lena Conzendorf), l’uomo ha tentato di ripianare le sue finanze con il gioco d’azzardo. Così facendo, però, ha ulteriormente peggiorato la situazione…

Con le spalle al muro, Vogt ha disperatamente cercato una via d’uscita… ed è stato allora che gli si è presentato un colpo di fortuna: sia Werner (Dirk Galuba) che Christoph (Dieter Bach) gli hanno concesso un prestito!

Il problema? I due Saalfeld non si sono parlati e così Erik ha sfruttato la situazione a proprio vantaggio, fornendo ad entrambi la stessa garanzia (il bosco da lui ereditato)…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik viene smascherato

Ebbene, inizialmente l’inganno di Vogt sembrerà pagare: l’uomo si ritroverà improvvisamente un’ingente somma di denaro, che gli permetterà non solo di ripianare i debiti, ma anche di concedere qualche lusso ad Yvonne (Tanja Lanäus). Proprio quest’ultima, però, inizierà a sospettare che il fidanzato le stia nascondendo qualcosa, arrivando velocemente alla verità.

Preoccupatissima, la donna pregherà il suo amato di mettere immediatamente fine alla propria truffa ai danni dei Saalfeld. Purtroppo, però, lui non la ascolterà! Un errore che pagherà caro…

Quando Werner e Christoph scopriranno di essere stati truffati, infatti, pretenderanno immediatamente la restituzione del denaro. E a quel punto per Erik inizierà un nuovo incubo…