Tempesta d’amore: MAX perde la testa per LIESL! E Carolin… | Anticipazioni italiane

Nuovo amore in arrivo per Max Richter (Stefan Hartmann)? Dopo la traumatica fine della sua relazione con Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) ad un passo dalle nozze, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il fitness trainer conoscerà finalmente una donna in grado di fargli tornare il sorriso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max conosce Liesl

Sono trascorse appena un paio di settimane dalla decisione shock di Vanessa di mettere fine alla sua relazione con Max a pochi giorni dal loro attesissimo matrimonio. Un trauma a cui ne è presto seguito un altro, quando il fitness trainer ha sorpreso la sua amata intenta a baciare appassionatamente Carolin (Katrin Anne Heß)!

Insomma, non c’è da stupirsi se il giovane Richter non si è ancora ripreso da questo inaspettato duro colpo che il destino gli ha inflitto. Proprio quando Max penserà di aver toccato il fondo, però, nella sua vita comparirà quasi magicamente una donna in grado di fargli battere di nuovo il cuore…

Stiamo parlando di Liesl Baldinger (Anuschka Tochtermann), la nipote di un vecchio amico di Alfons (Sepp Schauer). Arrivata a Bichlheim per una visita a sorpresa, la ragazza si rivolgerà a Max per una riparazione alla propria bicicletta… e per lui sarà colpo di fulmine!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max si avvicina a Liesl

Letteralmente stregato dalla nuova arrivata, Richter tenterà di trascorrere ogni istante in compagnia della sua amata, nella speranza di riuscire ad avvicinarsi a lei. E non sarà l’unico a rallegrarsi per l’arrivo della Baldinger!

Se i Sonnbichler si augureranno con tutto il cuore che Max possa finalmente ritrovare il sorriso grazie a Liesl, anche Carolin sarà felice per la novità. La donna spererà infatti che il “rivale” possa innamorarsi di nuovo, lasciandole dunque campo libero con Vanessa.

Ma andrà davvero così? Per ora vi anticipiamo che il triangolo tra Max, Vanessa e Carolin è tutt'altro che finito…