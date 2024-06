Tempesta d’amore: Michael spezza il cuore a Valentina! E lei va da Werner… | Anticipazioni italiane

Fuoco di paglia oppure amore vero in grado di sopravvivere alla (enorme) differenza di età? Stiamo ovviamente parlando del legame tra Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Dopo aver a lungo provato a reprimere i propri sentimenti, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza inizierà infatti a sperare in un happy end per lei ed il medico. La attende, però, un’amara delusione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina sogna un futuro con Michael

Sono trascorsi ormai dei mesi dalla dolorosa fine della sua relazione di Valentina con Fabien (Lukas Schimdt), il suo primo amore. Un trauma che ha segnato profondamente la ragazza al punto da spingerla a lasciare tutto (studi compresi) per trasferirsi a Bichlheim.

Determinata a ricostruirsi una vita, la ragazza è riuscita non solo a trovare la sua vocazione professionale, ma si è anche innamorata di nuovo. Peccato solo che l’oggetto del suo desiderio sia un uomo per lei “proibito”: Michael, il padre del suo ex!

Sconvolta da quei sentimenti inappropriati, la figlia di Robert (Lorenzo Patané) ha a lungo provato a reprimere ciò che prova. Alla fine, però, si arrenderà di fronte all’evidenza: si è innamorata davvero. E a quel punto la giovane Saalfeld inizierà a sperare in un futuro insieme al medico…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina si confida con Werner

Dopo aver a lungo provato a evitare il suo amato, Valentina tornerà dunque a frequentarlo nella speranza che quest’ultimo possa iniziare a vederla come una donna e ricambiare i suoi sentimenti. La attende, però, un’amara delusione…

Ignaro di ciò che prova la ragazza nei suoi confronti, Michael dirà apertamente di vedere in lei una figlia. Si tratta di parole che – seppur spinte da un sincero affetto e dette con le migliori intenzioni – spezzeranno il cuore della giovane Saalfeld.

Il risultato? Vedendo Valentina disperata, Werner (Dirk Galuba) proverà a comprendere le ragioni del malessere della sua adorata nipotina. E a quel punto lei confesserà al nonno tutta la verità… Come reagirà il vecchio Saalfeld? Per ora vi anticipiamo che l'amore di Valentina per Michael è destinato a creare non pochi problemi ad entrambi i diretti interessati…