Tempesta d’amore: Shirin vittima di un truffatore! E Gerry… | Anticipazioni italiane

Da quando ha perso la vista, Shirin Ceylan (Merve Çakır) ha spesso dovuto affrontare situazioni di pericolo. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la ragazza si ritroverà di fronte ad una minaccia con cui non aveva ancora fatto i conti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin decide di diventare massaggiatrice

Il grave incidente di cui Shirin è stata vittima non ha solo compromesso gli occhi della ragazza, bensì ogni aspetto della sua vita. Senza la vista, infatti, la ragazza si è improvvisamente ritrovata a non essere più autosufficiente e non poter più lavorare. Una situazione che ha inevitabilmente influenzato anche i suoi rapporti umani.

Determinata a non essere un peso per i propri cari, la Ceylan ha dunque provato a guardare avanti e ricostruirsi una vita compatibile con il suo grave handicap. Ed è stato allora che la giovane donna ha avuto un’idea: iniziare una formazione come massaggiatrice professionale! Proprio questa coraggiosa scelta, però, la metterà in una situazione di grave pericolo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin vittima di un truffatore

Al settimo cielo per la sua nuova avventura professionale, Shirin si getterà anima e corpo in un corso di massaggi per non vedenti e sarà qui che farà la conoscenza di Vincent (Johannes Jannasch), un giovane uomo cieco ma incredibilmente autonomo.

Inutile dire che i due legheranno velocemente, tanto che la Ceylan deciderà di fare un’escursione da sola con il nuovo amico… e persino portarlo a casa propria! Una decisione che non farà particolarmente piacere a Gerry (Johannes Huth)…

Geloso e preoccupato, quest'ultimo chiederà consiglio a Erik (Sven Waasner), che proverà a tranquillizzarlo. Peccato solo che i timori del giovane Richter si riveleranno tutt'altro che infondati! Scopriremo infatti che Vincent non è affatto cieco e ha simulato il proprio handicap per avvicinare persone non vedenti e poi derubarle! Riuscirà Shirin a scoprire la verità prima che sia troppo tardi?